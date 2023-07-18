羽球》亞運拚衛冕挑戰史上首人！ 外媒曝戴資穎一數據亞洲之最

戴資穎和瑪琳。（資料照，Badminton Photo提供）





〔體育中心／綜合報導〕西班牙名將瑪琳（Carolina Marin）日前在歐洲運動會封后，生涯在歐錦賽和歐洲運動會累積7面金牌，高居歐洲第一人。據外媒《Statminton》資料顯示，戴資穎在亞錦賽和亞運會共累積4冠，是現役亞洲女球員之最。

外媒《Statminton》在推特上，整理出在歐洲和亞洲羽球錦標賽和運動會最多金牌的女單球員，瑪琳囊括6面歐錦賽金牌，締造史無前例的6連霸，而今年首度在歐洲運動會封后，歐洲7金為史上最多。

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排名第2的就是戴資穎，生涯在亞錦賽和亞運會累積4金，她曾在2015年拿下亞錦賽銅牌，2017年成功封后，為台灣奪下賽史55年以來的首面金牌，隔年擊敗中國陳雨菲完成2連霸，成為自2008年中國女將蔣燕皎後，10年來第一位在女單項目順利衛冕的球員，也是賽史至今首位衛冕球員非中國、香港的女單好手。

戴資穎本季在亞錦賽女單決賽以21：10、21：14擊敗世界排名第2的南韓好手安洗瑩，勇奪本季首冠，也是個人生涯第3面亞錦賽金牌，成為賽史第4人，也是首位非中國或香港籍的3冠女單球員。

戴資穎在2018年雅加達亞運封后，為台灣進帳史上首面亞運羽球金牌，小戴本屆杭州亞運要挑戰衛冕，力拚賽史首位締造女單2連霸壯舉的史上第一人。

戴資穎生涯在亞錦賽和亞洲運動會共累積4冠，在歷史上與中國梁秋霞、王儀涵和香港王晨並列史上最多，如果小戴完成2連霸，將能夠獨占鰲頭。

Athletes of The Month - Carolina Marin



Marin, recently won the European Games, solidifying her record for the most titles in continental games/championships in the top 10 WS. Her recent performances improved greatly compared to the latter half of 2022#CarolinaMarin #Badminton pic.twitter.com/Mpv96LOVLC — Statminton （@Statminton） July 12, 2023

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