羽球》亞運拚衛冕挑戰史上首人！ 外媒曝戴資穎一數據亞洲之最

戴資穎和瑪琳。(資料照,Badminton Photo提供)





〔體育中心/綜合報導〕西班牙名將瑪琳(Carolina Marin)日前在歐洲運動會封后,生涯在歐錦賽和歐洲運動會累積7面金牌,高居歐洲第一人。據外媒《Statminton》資料顯示,戴資穎在亞錦賽和亞運會共累積4冠,是現役亞洲女球員之最。

外媒《Statminton》在推特上,整理出在歐洲和亞洲羽球錦標賽和運動會最多金牌的女單球員,瑪琳囊括6面歐錦賽金牌,締造史無前例的6連霸,而今年首度在歐洲運動會封后,歐洲7金為史上最多。

請繼續往下閱讀...

排名第2的就是戴資穎,生涯在亞錦賽和亞運會累積4金,她曾在2015年拿下亞錦賽銅牌,2017年成功封后,為台灣奪下賽史55年以來的首面金牌,隔年擊敗中國陳雨菲完成2連霸,成為自2008年中國女將蔣燕皎後,10年來第一位在女單項目順利衛冕的球員,也是賽史至今首位衛冕球員非中國、香港的女單好手。

戴資穎本季在亞錦賽女單決賽以21:10、21:14擊敗世界排名第2的南韓好手安洗瑩,勇奪本季首冠,也是個人生涯第3面亞錦賽金牌,成為賽史第4人,也是首位非中國或香港籍的3冠女單球員。

戴資穎在2018年雅加達亞運封后,為台灣進帳史上首面亞運羽球金牌,小戴本屆杭州亞運要挑戰衛冕,力拚賽史首位締造女單2連霸壯舉的史上第一人。

戴資穎生涯在亞錦賽和亞洲運動會共累積4冠,在歷史上與中國梁秋霞、王儀涵和香港王晨並列史上最多,如果小戴完成2連霸,將能夠獨占鰲頭。

Athletes of The Month - Carolina Marin



Marin, recently won the European Games, solidifying her record for the most titles in continental games/championships in the top 10 WS. Her recent performances improved greatly compared to the latter half of 2022#CarolinaMarin #Badminton pic.twitter.com/Mpv96LOVLC