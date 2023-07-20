肥宅動起來 健康財富都回來

〔體育中心／綜合報導〕台灣健康運動聯盟（健盟）與內湖科學園區發展協會將在7月21日下午，在台北內湖科學園區合辦「健康達人挑戰賽CBHS」活動說明會，該活動從2022年開始已分別在竹科、中科、南科的試辦賽中讓高達88%以上的參賽者達到規律性均標以上,引領參賽者養成生活化規律健康促進習慣的低成本、有效方式。主辦單位特別邀請美國國家人體運動學院院士同時也是台師大研究講座教授洪聰敏博士蒞臨演講，以「衝破慣性」為題，提出養成新習慣的方法。

大家都能體認健康的重要性，也知道該怎麼做，但「知易行難」！真能規律做到的人口比率偏低，連WHO都把「不健康飲食、缺乏運動」兩項與抽菸並列為導致慢性病的主要因素，也是造成全台灣人口約8年的不健康餘命，這意味著每個台灣人的平均壽命中有8年是仰賴健保與醫療的，加上近百萬的長照人口，這個問題不僅是國家社會的沉重負擔，也將是數百萬家庭的夢靨。為了提升企業迎接永續發展的活力和競爭優勢，聯合國在2004年提出了企業的ESG認證，其中的37個項目中，和員工運動健康相關的項目有有多達10%，可見上班族的身心健康對永續發展的重要性與急迫性，而具信度與效度的即時數據則是成功關鍵。

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健盟與哈佛大學全球健康計畫合作，設計「每月規律天數」為指標的「健康達人挑戰賽CBHS」，這個比賽每期長達三個月，參賽人只有達標與否的差別，沒有名次，初期達標只分成均標、高標、與頂標三級，而分級是依以下三項的每個月天數為指標，分別為≧12天、≧16天、≧20天，這三級達標皆須做到:1）.每日步數達到7000步以上的天數，2）.血壓或體重量測天數，與3）.上App看成績的天數，更要在三個月的賽期中都達成，達標時分別給銅牌、銀牌、金牌，這是職場同仁養成規律習慣、追求健康、更能享譽全球的葵花寶典。

CBHS還有幾項非常有助於引領參賽人養成規律習慣的設計，這包括: 1）.每25-30人組成大隊；2）.每一個大隊有一個推廣人，鼓勵由職護或人資主管擔任；3）.大隊之下每7-10人組成群組，彼此激勵；4）.每位參賽人的數據隨時上傳到健康雲； 5）.參賽人自己與同一群組的組員隨時都可以在線上查閱天數成績，參賽者不需擔心個資外洩的問題。

主辦單位強調「健康達人挑戰賽CBHS」能協助參賽的上班族「養成運動與健康促進的規律習慣」，而成為「健康達人」；職護或人資等推廣人則能享受「健康天使」的榮耀，不僅個人工作績效可以大幅提昇，也將為公司永續發展有深遠而關鍵性的影響。

研華工業公司是物聯網智能系統與嵌入式平台產業之全球領導廠商，並以「智能地球的推手」作為企業品牌願景。研華對員工關係與健康相當重視，不僅設有員工專屬福利平台-ABLE Club，以多元主題將員工活動分門別類，鼓勵同仁均衡發展，此次也響應內科園區的健康達人挑戰賽，立即派人資與職護同仁數人參加說明會，充分顯示重視度。歡迎各企業一起參與。

時間: 7/21/112 14:00-16:00 （13:30報到）。

地點: 台北市內湖區洲子街12號 內湖科技園區服務大樓

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