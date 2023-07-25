PLG》鋼鐵人綁定「蜘蛛」丹尼爾、劉承彥 邱大宗對2人有期待

鋼鐵人與丹尼爾完成簽約。（鋼鐵人提供）

〔記者吳孟儒／台北報導〕PLG高雄鋼鐵人今天確定與今年選秀挑進的外籍生丹尼爾和劉承彥完成簽約，目前也開始與球隊們練球，為新賽季做準備。

身高208公分、臂展235公分的丹尼爾，讓鋼鐵人教練邱大宗在未進球隊就為他取了「蜘蛛」的綽號，而他在選秀測試會各項數據皆相當亮眼，摸高測試或敏捷都是新秀中數一數二的成績，成為鋼鐵人在PLG選秀會首輪第四順位選進的新秀。

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至於劉承彥是義守大學主控，除了「快」，他透過賽事磨練逐漸學會「慢」下來，掌控比賽節奏，不斷增加自己的進攻手段，找到小個子的生存法則，而他上季有11.9分、4.8籃板、5助攻、3.4抄截的成績單，助攻及抄截都位居排行榜前三。

擁有「最萌身高差」的兩名新秀，邱大宗也對兩人抱有極高期待，「希望承彥可以快速的『轉大人』，球場上是沒有分年齡的，必須藝高人膽大，目前也會培養他有更多進攻手段，讓他之後在賽場上能夠有自己的武器。」

另外，針對丹尼爾，邱大宗則期許他能快速吸收及成長，新賽季會需要他在防守端上，幫助鋼鐵人建立堅固的「天棚」，進攻上需要更多的籃下腳步，更有膽量及耐心在禁區搶分。

鋼鐵人與劉承彥完成簽約。（鋼鐵人提供）

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