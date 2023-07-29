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中職明星賽》第1天活動因雨全部取消 將改至31日補賽

2023/07/29 18:48

2023台灣精品中職明星今天進行第1天，受到雨勢持續轉大影響，首日活動全部取消。（記者廖耀東攝）

〔記者徐正揚／台中報導〕2023台灣精品中華職棒明星對抗賽今天進行第1天，受到下午3點以後雨勢持續轉大影響，所有活動除賽前簽名會全部取消，明星賽第1場改到31日（週一）補賽。

洲際棒球場週邊自下午3點過後開始下雨，場務人員雖立刻拉出帆布保護場地，等待1小時仍無法整理場地，原定的趣味接力賽、野手速球王、全壘打大賽預賽依序取消。

2023台灣精品中職明星今天進行第1天，受到雨勢持續轉大影響，首日活動全部取消。（記者廖耀東攝）

至晚間6點表定第1場開打時，雨勢不但持續轉大，連界外紅土區、外野約一半草皮都泡在水裡，球場前的四平路一度積水超過腳踝，會長蔡其昌召集聯盟幹部開會後，終於在6點40分宣布延賽。

除了今天的明星賽第1戰改到31日晚間6點35分，今天賽前原定進行的趣味接力賽、野手速球王都改到當天賽前，全壘打大賽則順延1天，明天的決賽改為預賽，決賽改在31日進行。
中職明星賽前次因雨取消是1995年，從原定7月2日進行到因雨兩度延期後，最後於11月4日完成補賽，比賽時間2小時6分是史上最短。

明星隊暖身。（記者廖耀東攝）

明星賽因雨延賽，鄭浩均改唱歌，謝謝球迷辛苦等待。（記者廖耀東攝）

捕手福來喜雨中滑壘，博得現場球迷歡樂。（記者廖耀東攝）

球迷經宣布停賽後，離場中。（記者廖耀東攝）

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