世界軟式少棒賽台灣第5名 蔡皓丞獲優秀選手獎

第35屆IBA-boys世界軟式少棒錦標賽，台灣以第5名作收。（中華民國學生棒球運動聯盟提供）

〔中央社〕IBA世界軟式少棒錦標賽在日本舉行，台灣隊今天在排名賽5、6名之戰對上日本2隊（大阪），靠著許恩宇再見安打，以4比3獲勝、拿下第5名，後援投手蔡皓丞獲得優秀選手獎。

WBF（IBA-BOYS）第41屆世界軟式少棒錦標賽在日本東京江戶川舉行，台灣隊昨天8強不敵中國隊、無緣晉級4強，今天打排名賽爭取最佳成績。

請繼續往下閱讀...

台灣隊今天與日本2隊交手，兩隊在預賽就有交手過，當時台灣隊以3比2拿勝，今天兩隊再碰頭，日本2隊開賽先進帳2分，台灣隊2局下則追回1分，3局下1出局後，許恩宇、王楷澄、陳宥瑞接連安打，加上對方投手暴投，再追加2分。

日本2隊4局利用保送、失誤將比分扳平為3比3，台灣隊在4局下持續進攻，蔡珵安率先敲出二壘安打，2人出局後，日本2隊投手出現觸身球保送，許恩宇適時敲出中外野安打，一棒送回再見分。

台灣隊今天動用2任投手，先發投手許恩宇投1.2局、後援投手蔡皓丞投2.1局穩守。總教練鄭敬樺表示，許恩宇本來是教練團設定的最後一場先發投手，這次投球較不穩定，但打擊有發揮，整體而言，這次球員們攻擊較平均，也盡量讓16名球員都上場出賽。

蔡皓丞後援穩守獲選優秀選手獎，鄭敬樺提到，蔡皓丞這次關鍵比賽吃下不少局數，投球貢獻大、表現出色。

台灣隊此次以台北市東園國小為主體參賽、拿下第5名的成績，鄭敬樺表示，球員們這次都有發揮空間、收獲很多，希望這次國際賽能讓他們體驗，累積經驗、未來更成長。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法