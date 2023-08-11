龍舟世錦賽》申訴爭議影響成績 台灣代表隊在2000公尺拿下1金、1銀

台灣代表隊在2000公尺拿下1金、1銀。（取自Mr.CaNoe Taiwan臉書）

〔記者粘藐云／台北報導〕2023年IDBF世界龍舟錦標賽昨進行2000公尺賽事，台灣隊兵分多路出征。公開男子大型龍舟2000公尺賽事，原本由台灣隊摘下金牌，但被判罰加秒因而落居第3的中國，賽後不服結果提出申訴，在大會改判後，台灣隊被擠到第2、拿下銀牌；另一組公開男子小型龍舟2000公尺賽事，台灣隊在申訴成功後，成功保住金牌，進帳1金、1銀。

台灣隊在這次龍舟世錦賽兵分多路出擊，由花蓮體中為班底的代表隊參與大型龍舟（20人）賽事，而杭州亞運為主的代表隊則出戰小型龍舟（10人）賽。

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公開組大型龍舟2000公尺賽事，原本完賽成績為中國8分11秒58最佳，台灣代表隊以8分20秒041居次、加拿大8分28秒70排第3。不過，當時大會認定中國因撞擊美國隊船隻，導致對方無法完賽，因而判罰中國加時20秒，因此，完賽成績變成台灣以8分20秒04奪冠、加拿大8分28秒70第2，中國8分31秒58第3。

不過，中國不服判決再向大會申訴，且申訴成功，成績更改回中國第1、台灣第2，加拿大居第3，且在明天頒獎之前，各隊有疑慮仍可以申訴，成績也有變動的可能。大型龍舟代表隊教練侯鴻章表示，由於在比賽期間發生撞擊導致爭議的是中國和美國，台灣並沒有立場提出申訴，假如美國對此結果沒有疑義，目前成績應該會就此定案。

至於在小型龍舟部分，台灣代表隊原本以9分15秒06拿下第1，但也因為被加罰秒數而落居第2，最後同樣經過申訴拿回金牌，澳門以9分16秒19位居亞軍，印尼則以9分18秒82獲銅牌。

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