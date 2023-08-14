成都世大運》吳芳嫺奪3金、楊宗翰摘銀 翁章梁：為嘉義爭光

鄒族子弟楊宗翰在世界大學運動會反曲弓男子團體戰奪銀。（嘉義縣政府提供）

〔記者林宜樟／嘉義報導〕2023年成都世界大學運動會落幕，我國取得10金17銀19銅成績，嘉義縣出身的網球選手吳芳嫺奪下女雙、混雙、女團3金，鄒族子弟楊宗翰首次入選國手獲銀牌佳績，嘉義縣長翁章梁肯定選手們的傑出表現，為嘉義爭光，也讓台灣被世界看見。

縣府教育處指出，射箭是奪牌重點項目，反曲弓男子代表隊在今年賽事開幕前在團體賽16強賽戰勝波蘭，8強賽戰勝地主中國隊，進入4強戰勝強敵義大利，金牌戰面對射箭霸主韓國隊，最終贏得銀牌。

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反曲弓隊員楊宗翰出身自鄒族山美部落，目前就讀中正大學，去年代表嘉義縣參加全民運動會獲男子組原野射箭反曲弓個人對抗賽第4名及混合組原野射箭反曲弓混雙賽第6名，本屆首次入選國手，獲得銀牌佳績，未來將繼續代表嘉義縣全國性賽事。

網球國手吳芳嫺出身嘉義縣大林鎮，8歲開始接觸網球，開啟15年的練球生涯，在本次世大運奪下網球女雙、混雙、女團3金的好成績；吳芳嫺表示，開始參與職業賽後就必須自己出國，養成獨立面對挑戰的習慣，因賽事過程必須頻繁更換搭檔，必須學會快速適應戰友，爭取佳績。自己利用本次賽事空檔回嘉義老家陪伴家人，之後預計參加美網賽事，希望能夠延續好手感和狀況，讓世界排名持續向前。

翁章梁說，本次世大運整體表現亮眼，對於嘉義孩子的傑出表現感到讚賞與驕傲，期望選手們能在未來的比賽獲得佳績，讓嘉義及台灣被世界看見。

鄒族子弟楊宗翰（中）在世界大學運動會反曲弓男子團體戰奪銀，縣府教育處體健科長黃宏鼎（左）前往恭賀。（嘉義縣政府提供）

嘉義縣出身的網球選手吳芳嫺奪下女雙、混雙、女團3金。（嘉義縣政府提供）

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