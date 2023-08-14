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瓊斯盃》林庭謙、阿巴西、阿提諾都拿21分 台灣藍下半場甩開卡達奪3連勝

2023/08/14 21:22

阿巴西、林庭謙、阿提諾各拿下21分率隊擊敗卡達。（記者林正堃攝）

〔記者吳孟儒／台北報導〕面對2連敗的卡達，台灣藍隊今天意外打得辛苦，上半場只領先3分，但靠著林庭謙狂飆5顆三分球，和阿巴西、阿提諾都各有21分進帳，率隊在下半場甩開對手，以88：74奪下3連勝。

台灣藍隊由劉錚、林庭謙領軍，搭配「新台灣人」阿提諾、阿巴西，首戰以98：79輕取菲律賓，第二戰以86：68痛宰戰力日本，但今天第三戰對上卡達，劉錚因腳扭傷輪休。

雖卡達國家隊陣容面臨換血，陣中年紀最大只有26歲，最年輕為15歲，首戰以67分之差慘敗給美國，第2場以6分差不敵伊朗，但陣中有不少長人，讓台灣藍的內線面臨挑戰。

台灣此戰將39歲中鋒曾文鼎拉上先發，上半場籃板數仍以16：27落後卡達，但林庭謙一人包辦3顆三分球，拿下13分，阿提諾得9分，還有阿巴西進帳8分，兩節打完以41：38領先卡達。

第3節除了有林庭謙持續在外圍開火，單節再有2顆三分球，拿8分，阿巴西也加入得分行列，5投4中包含2顆三分球，拿11分，率隊拉出25：17的攻勢擴大領先，第四節也成功穩住雙位數分差，以14分之差收下勝利。

台灣藍隊前2場外線命中率欠佳，今天準星提升至44.8％，除林庭謙之外，阿巴西有4顆三分球，射手李啟瑋此戰也有4投3中，拿9分。

卡達在籃板贏了藍隊10個，路易斯二世（Michael O'neal Lewis II）的17分為全隊最佳，共4人得分達雙位數，但最終仍吞下3連敗。

林庭謙、阿巴西各拿下21分率隊擊敗卡達。（記者林正堃攝）

阿巴西上籃得分。（記者林正堃攝）

林庭謙上籃得分。（記者林正堃攝）

阿提諾跳投得分。（記者林正堃攝）

林秉聖成功抄球。（記者林正堃攝）

吳永盛上籃得分。（記者林正堃攝）

曾文鼎上籃得分。（記者林正堃攝）

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