瓊斯盃》高燦赫手感太燙飆4顆三分球 南韓少一票主力還是贏伊朗

高燦赫。（記者林正堃攝）

〔記者吳孟儒／台北報導〕南韓安養KGC靠雙洋將葛里芬（Bryan Griffin）、麥克斯威爾（Duvaughn Maxwell）聯手拿34分，加上本土高燦赫飆進4顆三分球，以84：72氣走伊朗，拿下2連勝。

安養KGC為上季KBL籃球聯賽的冠軍隊，但主力後衛邊俊衡因服兵役不在陣中，而文星坤、吳世根也都在季後離隊，梁熙鐘則是上季打完就宣布退休。

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儘管陣容殘缺，安養KGC在瓊斯盃還是有不俗表現，特別是今夏才加入的洋將葛里芬和麥克斯威爾各17分，其中葛里芬只打10分鐘，另外，22歲的高燦赫手感絕佳，在三分球5投4中，繳出今天陣中本土最佳的表現。

高燦赫表示，自己是算是陣中的新人，很開心隨隊來台灣比賽，剛好今天手感也比較好。而南韓教練金商植也力讚他的表現，因為過去他可能上場時間不夠，這次讓他有比較多的出賽機會，很看好他未來的表現。

南韓明天將對上3連勝、得分都破百的美國加州大學爾灣分校，金商植表示，知道對手很強，但就是盡力，並好好享受比賽。

至於以年輕球員為主的伊朗國家隊，阿薩里（Amir Hossein Azari）的15分為全隊最佳，目前球隊戰績為1勝1負。

朴志勳。（記者林正堃攝）

南韓安養KGC麥克斯威爾勾射得分。（記者林正堃攝）

南韓安養KGC葛里芬上籃得分。（記者林正堃攝）

朴志勳拉桿上籃。（記者林正堃攝）

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