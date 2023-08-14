晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
體育 籃球 其它

瓊斯盃》高燦赫手感太燙飆4顆三分球 南韓少一票主力還是贏伊朗

2023/08/14 19:33

高燦赫。（記者林正堃攝）

〔記者吳孟儒／台北報導〕南韓安養KGC靠雙洋將葛里芬（Bryan Griffin）、麥克斯威爾（Duvaughn Maxwell）聯手拿34分，加上本土高燦赫飆進4顆三分球，以84：72氣走伊朗，拿下2連勝。

安養KGC為上季KBL籃球聯賽的冠軍隊，但主力後衛邊俊衡因服兵役不在陣中，而文星坤、吳世根也都在季後離隊，梁熙鐘則是上季打完就宣布退休。

儘管陣容殘缺，安養KGC在瓊斯盃還是有不俗表現，特別是今夏才加入的洋將葛里芬和麥克斯威爾各17分，其中葛里芬只打10分鐘，另外，22歲的高燦赫手感絕佳，在三分球5投4中，繳出今天陣中本土最佳的表現。

高燦赫表示，自己是算是陣中的新人，很開心隨隊來台灣比賽，剛好今天手感也比較好。而南韓教練金商植也力讚他的表現，因為過去他可能上場時間不夠，這次讓他有比較多的出賽機會，很看好他未來的表現。

南韓明天將對上3連勝、得分都破百的美國加州大學爾灣分校，金商植表示，知道對手很強，但就是盡力，並好好享受比賽。

至於以年輕球員為主的伊朗國家隊，阿薩里（Amir Hossein Azari）的15分為全隊最佳，目前球隊戰績為1勝1負。

朴志勳。（記者林正堃攝）

南韓安養KGC麥克斯威爾勾射得分。（記者林正堃攝）

南韓安養KGC葛里芬上籃得分。（記者林正堃攝）

朴志勳拉桿上籃。（記者林正堃攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
推薦新聞
網友回應
載入中
已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由體育】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。