高雄電競大師盃9/23開打 實況主「赤鬼伯伯」邀玩家參戰

實況主赤鬼伯伯將於9月2日出席線下暖身賽，在ROG電競聯盟旗下高雄領航者林森店與粉絲趣味對戰。（高雄市運發局提供）

〔記者許麗娟／高雄報導〕「2023高雄電競大師盃」將於9月23日線上開跑，今（17日）舉辦賽事啟動記者會，屆時將有120支隊伍共同爭奪超過30萬元的高額獎金，人氣實況主赤鬼伯伯、花輪同學、瑞皮與無為4位玩家，也將在活動中與玩家展開一連串趣味激戰！

高雄電競大師盃主辦單位MASTER XP展現極具魄力的策劃，以「集結英雄 稱霸高雄」為主軸，引領全球《Apex英雄》的熱血玩家齊聚一堂。這場盛事不僅是一場電競比賽，更串聯了一線科技大廠，讓參賽者親身體驗最新、最潮的電競設備，為比賽注入無限活力。

請繼續往下閱讀...

MASTER XP表示，此次活動不僅在硬體設備上下足功夫，更特別邀請知名實況主「無為」與「瑞皮」擔任賽事主持及講評，確保玩家與粉絲都能即時掌握賽況，享受最精彩的賽評講解。

高雄市運發局長侯尊堯表示，市府近年來積極推動大型電競比賽，塑造高雄獨特的電競賽事IP（Intellectual Property，知識產權），展現城市在電競領域的軟硬體實力，除了將南台灣的電競風氣推向高峰，也為相關產業的蓬勃發展注入強勁動能。

在正式賽事開打前，將於9月2、9日分別於ROG電競聯盟旗下高雄領航者林森店及北半球電競館舉辦獨立的線下暖身賽，當天，赤鬼伯伯與花輪同學將親臨現場與粉絲及選手們同樂。

即日起至9月12日開放賽事報名，預賽及複賽將於線上火熱開打，最終的20支隊伍將會師南台灣，於11月11、12日在高雄SKM PARK展開最終對決，爭奪最終榮耀。相關賽事及報名可上網（https://master-cup-2023.webflow.io/）查詢。

實況主赤鬼伯伯邀請玩家一同參戰高雄電競大師盃。（高雄市運發局提供）

「2023高雄電競大師盃」將於9月23日線上開跑。（高雄市運發局提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法