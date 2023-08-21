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最強運動員！4人破彰化縣民運動大會記錄

2023/08/21 13:03

選手陳萱菻在今年縣運會打破社會女子組撐竿跳高的大會紀錄，表現亮麗。（圖由縣府提供）

〔記者張聰秋／彰化報導〕甫落幕的今年彰化縣民運動大會，優勝選手取得資格將代表彰化縣競逐全國賽，今年共有2346人同場競技，經過激烈較勁，有4人成績破大會記錄，拿下冠軍，成了最強運動員！

競賽4項破大會紀錄各是田尾鄉陳萱菻以3公尺40的成績，打破社會女子組撐竿跳高3公尺30的大會紀錄，伸港鄉曾芷葳以39公尺75，打破社會女子鐵餅39公尺41的大會紀錄，鹿港鎮陳冠佑以2012分打破國小男童組全能運動1980分的大會紀錄，大村鄉陳于晴以65秒00，打破社會女子組400公尺跨欄65秒37的大會紀錄。

縣府教育處表示，各項競賽成績優異者，將代表彰化縣參加今年10月將在台南市舉辦全國運動會，期待他們為個人、為縣爭光，上一屆、2021年全國運動會，彰化縣勇奪9金8銀16銅，共計33面獎牌，縣府頒發1437萬1000元優秀運動員暨績優教練獎助金，今年為讓選手無後顧之憂，持續努力精進，將額外再依據「競技運動績優選手獎助金計畫」頒發最高12萬元的獎助金，藉此提供選手們最實質的鼓勵。

甫落幕的今年彰化縣民運動大會，選手陳冠佑打破國小男童組全能運動項目的大會紀錄，表現傑出，（圖由縣府提供）

今年彰化縣民運動大會，選手陳于晴以65秒00，打破社會女子組400公尺跨欄65秒37的大會紀錄，為自己寫下漂亮的運動史。 （圖由縣府提供）

今年彰化縣民運動會，選手曾芷葳打破社會女子鐵餅的大會紀錄。（圖由縣府提供）

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