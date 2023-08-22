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籃球》台灣追得上嗎？日本男籃在國際賽崛起 教練分析兩大原因

2023/08/22 14:47

日本隊總教練松藤貴秋。（籃協提供）

〔記者吳孟儒／台北報導〕日本近年在國際賽崛起，成為亞洲籃壇不可忽視的列強，這次帶隊來台灣參加瓊斯盃的日本隊總教練松藤貴秋也指出2大原因，除了有職籃聯賽的成立，再者是能找到好的歸化球員。

過去中國、伊朗堪稱亞洲籃壇的2大霸主，但近年日本強勢竄出，目前世界排名排36，而南韓為38名，菲律賓第40名、黎巴嫩第43名，而台灣則是第69名。

日本在近年國際賽成績的成長有目共睹，松藤貴秋認為，這跟日本職籃B聯盟的成立有很大的關係，「由於職籃成立，讓選手收入提高，當收入提升後，讓選手更有動力去努力，形成正向的循環。」

日本陣中不少混血球員，最出名的正是效力NBA湖人的八村壘，還有打日本職籃的渡邊飛勇、托斯海（Kai Toews）混血，而這次瓊斯盃陣中的介川安東尼翔也是日美混血，被外界視為是提升在場上競爭力的原因之一。

對此松藤貴秋表示，日本不是只有混血球員，或是渡邊雄太這類的出色本土選手，而是尋覓更多國外的選手作為歸化球員，而這也多虧籃協的助力，提供了優渥的條件，讓國外球員願意幫日本打球。

這次征戰世界盃的日本男籃陣中也沒有混血球員，最終12人名單的歸化球員為208公分的長人霍金森（Josh Hawkinson），搭配渡邊雄太、富堅勇樹、馬場雄大、比江島慎、河村勇輝等人。

日本在熱身賽9戰拿5勝，準備迎接8月25日開打的男籃世界盃，他們與澳洲、德國和芬蘭分在E組。

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