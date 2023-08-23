戴資穎、麟洋配力拚世錦賽16強 今日賽事預告與轉播

戴資穎。（資料照，美聯社）

早安，自由體育為您獻上精彩賽事預告與轉播！

今日大聯盟有1場賽事轉播，天使在主場迎戰紅人力求止敗，天使派出吉歐里多（Lucas Giolito）掛帥，紅人則由亞希克拉夫特（Graham Ashcraft）先發，誰能帶領球隊拿下勝利呢？二刀流球星大谷翔平又會有什麼表現？喜愛大聯盟的球迷記得鎖定囉！

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中職部分有2場賽事，中信兄弟繼續在主場迎戰富邦悍將，上演「金控大戰」，由艾里歐對決陳仕朋，另一地台南球場，統一獅交手樂天桃猿，獅隊派出洋投克維斯出馬，桃猿則由本土王牌黃子鵬先發，精彩球賽記得鎖定轉播！

羽球世錦賽熱戰中，台灣一姐戴資穎今日將提拍上陣，迎接本屆世錦賽首戰，被安排在第1場地、第7場賽事，要對上丹麥女將克里絲多福森（Line Christophersen），爭取16強門票，此外台灣「黃金男雙」李洋／王齊麟也將出擊，要交手日本組合古賀輝／齋藤太一，同樣爭取晉級16強。

MLB

09:30 紅人@天使 緯來體育、愛爾達體育1台

日職

17:00 樂天@日本火腿 ELEVEN2

中職

18:35 富邦悍將@中信兄弟 緯來體育

18:35 樂天桃猿@統一獅 MOMOTV、愛爾達體育1台

羽球世錦賽

15:00、21:00 BWF世錦賽 32強 第1場地 愛爾達體育3台

15:00、21:00 BWF世錦賽 32強 第2場地 愛爾達體育2台

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