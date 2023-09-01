世界盃男籃排名賽 日本逆轉擊退委內瑞拉

〔中央社〕日本隊今天在世界盃男籃賽第17至32名排名賽，末節一度落後多達15分，但在比江島慎單節17分的帶領下，率隊以86比77逆轉擊敗委內瑞拉，拿下本屆賽會第2勝。

世界盃男籃賽第17至32名排名賽今天在日本、菲律賓、印尼3地舉辦，16隊帶著預賽戰績分成4組，各隊將進行2場比賽，且不會對上第1階段交手過的球隊。

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O組日本隊今天迎戰委內瑞拉，前3節結束仍以53比62落後，委內瑞拉決勝節開節連得6分，將分差擴大至15分。

比賽隨後出現戲劇性轉折，日本隊比江島慎3顆三分球率隊拉出一波15比2攻勢，委內瑞拉展開反擊，並要回領先。

日本隊又靠著渡邊雄太罰球和比江島慎3分打再度反超，而河村勇輝、比江島慎關鍵時刻連續飆進三分球追加保險分，最終日本隊以9分差贏得勝利，本屆賽會第2勝到手。

日本隊贏球功臣比江島慎全場攻下23分，有17分集中在決勝節，而渡邊雄太進帳21分、8籃板。

今年世界盃將發出7張巴黎奧運門票，其中美洲、歐洲戰績最佳的前2名球隊，與非洲、亞洲、大洋洲戰績最佳隊伍，可直接取得巴黎奧運的參賽資格。

來自亞洲、非洲的合計11支球隊，今年均無緣世界盃16強，因此將於排名賽階段爭奪奧運入場券，亞洲區以目前在預賽、排名賽累計2勝的日本隊最有機會出線。

至於法國隊在落入排名賽後，今天與P組的伊朗隊交手，以82比55獲勝。

不過，相較於亞洲區，非洲區5支球隊在預賽階段都取得1勝，競爭更為激烈，M組南蘇丹今天以87比68擊退菲律賓，N組埃及以85比69扳倒約旦，也讓非洲區奧運門票之爭更加白熱化。（編輯：陳彥鈞）1120901

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