政府投資體育明年突破200億 運動科學發展中心明年元旦高雄掛牌

全國武藝群俠會暨體育嘉年華」今於高雄鳳山運動園區登場，副總統賴清德受邀出席。（記者李惠洲攝）

〔記者陳文嬋／高雄報導〕中華民國體育運動總會主辦「2023全國武藝群俠會暨體育嘉年華」今首度移師高雄鳳山運動園區舉辦，副總統賴清德與中華民國體育運動總會長葉政彥一同參與活動啟動儀式，萬人齊聚高雄展現武術技藝及體驗虛擬運動科技，行政院副院長鄭文燦帶來好消息，政府投資體育明年突破200億元，運動科學發展中心落腳高雄，將於明年元旦正式掛牌。

行政院副院長鄭文燦表示，從副總統賴清德過去擔任行政院長開始，推動菁英選手培訓計畫（金牌計畫），台灣選手參加東奧比賽獲得有史以來最好的成績，掀起全民支持運動的熱潮，今年成都世大運、東亞青運、即將來臨的杭州亞運都會得到好成績，政府支持體育政策逐漸開花結果。

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鄭文燦指出，政府今年編列明年體育署預算超過120億元，已經達到137億元，加上公共建設預算64億元，以及運動產業發展條例，鼓勵民間投資體育，總計超過200億元以上預算，讓台灣成為熱愛運動的國家，因為運動更團結，讓世界看見台灣，把運動當作生活，帶來健康、微笑、自信、歡喜。

鄭文燦也帶來好消息，他說，高雄投資體育很多，虛擬運動、運動科學愈來愈強，行政院已經核定成立運動科學發展中心將落腳高雄，目前籌備處已經成立，預計明年元旦正式掛牌，希望運動科技帶動體育能量。

副總統賴清德感謝中華民國體育運動總會長期以來對體育的推廣與倡導，很高興受邀出席盛會，他代表總統蔡英文，恭賀活動圓滿成功，每位英雄好漢都有最傑出表現，每位貴賓都能滿載而歸，透過運動強健身心，促進社會和諧，提升全民向上力量。

市長陳其邁歡迎武林高手來到高雄參加重要的武林盛會，體驗高雄人的熱情及美麗山海河港，未來歡迎武林高手、武林盛會都能來到高雄比賽、舉行。

中華民國體育運動總會會長葉政彥表示，中華體總長期致力推廣全民運動，將運動融入日常生活中，除了傳統國武術競賽外，也設有競技運動體驗、全民運動體駖及虛擬運動體駖三大區，現場設有20種不同項目運動體驗，讓民眾不分年齡，透過體驗過程，享受運動帶來樂趣，養成運動習慣，能夠健康久久。

葉政彥指出，為了配合國際奧會虛擬運動數位政策，今年特別推出虛擬科技園區，讓民眾透過網路連線，不受場域、空間、時間限制，隨時隨地與遠端朋友一起運動，共同享受運動樂趣。

全國武藝群俠會暨體育嘉年華」今於高雄鳳山運動園區登場，副總統賴清德受邀出席。（記者李惠洲攝）

全國武藝群俠會暨體育嘉年華」今於高雄鳳山運動園區登場，副總統賴清德受邀出席。（記者李惠洲攝）

全國武藝群俠會暨體育嘉年華」今於高雄鳳山運動園區登場，副總統賴清德受邀出席。（記者李惠洲攝）

中華民國體育運動總會會長葉政彥（左）與體育署長鄭世忠體驗虛擬科技自由車運動電競。（記者陳文嬋攝）

姐妹花張孟羽、張羽杉是武術比賽常勝軍。（記者陳文嬋攝）

民眾射擊體驗。（記者陳文嬋攝）

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