日職》山川穗高性侵案不起訴 仍遭球團無限期禁賽、恐嚴重影響身價

西武獅重砲山川穗高。（資料照）

〔體育中心／綜合報導〕西武獅重砲山川穗高先前遭一名女子指控強制猥褻，儘管案件已經被東京地檢署不起訴，西武獅球團依舊在今天宣布，將無限期禁賽山川穗高，他本人亦發出道歉聲明。

根據日媒《Sponichi Annex》報導，西武獅在今天發表聲明，指出因為涉嫌對女性友人進行強制性交，最終收到不起訴處分的西武獅31歲內野手山川穗高，將被給予無限期停賽的處分。西武獅社長奥村剛也發表聲明向球迷與相關人士致歉，他表示儘管最後的結果是不起訴，但為了要讓山川本人深刻反省，所以還是做出這樣的處分。

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山川穗高本人也發表聲明，他表示自己為球迷、球團、日職以及贊助商和相關人士帶來很多麻煩，並深表歉意。同時山川指出，自己目前為止都盡全力協助調查，儘管結果是不起訴，但造成這樣的事件，追根究柢都是因為自己沒有拿捏好做為職棒選手該有的立場所導致的，因此他正深刻反省。

山川穗高在去年為西武出賽129場，打出41發全壘打，是太平洋聯盟的全壘打王，但今年他從經典賽回來後表現不佳，17場出賽1轟未敲，就因為此次事件未能重返一軍，如今受到無限期禁賽的處分，下季薪資恐遭大幅減薪。

去年山川穗高拒絕西武4年合約，選擇簽下1年合約，當時就被認為是為了要在季末行使自由球員權力，並與軟銀鷹簽下一張30億日圓的大約，但如今山川鬧出爭議還被無限期禁賽，有可能會嚴重影響新球季的「薪」情。

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