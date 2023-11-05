扛總冠軍賽首戰先發很緊張 徐若熙：腳都在抖

〔中央社〕味全龍新生代王牌徐若熙今天扛下總冠軍賽首戰先發，最後投4局失1分；他賽後表示，從在準備時就很緊張，甚至睡覺時球都在旁邊，登板時腳還在抖，不過投到後面覺得很有趣。

總冠軍賽關鍵首戰龍隊由徐若熙先發，睽違14年再有本土投手扛起總冠軍賽首戰先發。總計徐若熙用74球投4局，被敲出4支安打，沒有出現保送，送出4次三振，失1分，最快球速157公里，追平個人在2020年二軍總冠軍賽的紀錄，也追平中職史上總冠軍賽最快球速紀錄（2006年開始記錄）。

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賽後徐若熙表示，其實很早以前就接到首戰要先發的任務通知，「那時候其實自己覺得還好，可是發現時間愈來愈近，就愈來愈緊張，一直拿著球，連睡覺時球都在我旁邊。」

徐若熙指出，雖然學長都說當作例行賽在投就好，「可是還是會緊張，但告訴自己第1局過後，就會比較順了。」

徐若熙笑說，今天實際登板時很緊張又很興奮，第1局剛上去時甚至「腳在抖」；他表示，「太多人了，但後面1出局之後就覺得很有趣，在幾乎滿場的情況下去投，又是高張力的比賽，覺得說每一球都要丟到最好」。

徐若熙飆出157公里球速，他指出，今天自己直球狀況不錯，「直球對我來說是很重要的武器，既然狀況好的話，就丟到最好」。

至於第5局遇到亂流，他則表示，當下自己想說局數有機會拉長，在算球數的同時、想法就有點跑掉，加上自己守備失誤，「覺得不應該發生，或許處理起來，不一定會失分」。

徐若熙留下滿壘局面退場後，雖然羅華韋投出保送奉送1分，不過王躍霖登板解決危機，徐若熙笑說：「當下心臟都快跳出來了。」

最後龍隊在14局下靠著劉基鴻再見轟，奪下首場勝利。徐若熙認為，這場比賽很好看，「幾乎所有投手都上了，對我們第一次打總冠軍賽很有幫助，第1場贏下來的話，相信大家後面就會放開來打」。（編輯：施施）1121105

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