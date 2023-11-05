龍隊劉基鴻雙響砲 敲中職史上總冠軍賽首支再見轟

〔中央社〕中華職棒味全龍隊新生代強打劉基鴻強力接棒，總冠軍賽首戰單場雙響砲，延長賽14局敲出再見轟，為史上總冠軍賽首支，讓劉基鴻直呼頭皮發麻，總教練葉君璋則表示，劉基鴻一直是打線關鍵人物。

中華職棒7戰4勝制總冠軍賽（台灣大賽）今天開打，味全龍隊與樂天桃猿爭冠，龍隊陣中年輕球員多、總冠軍賽經驗不多，但首戰打出氣勢，龍隊讓剛滿23歲的劉基鴻扛先發第4棒，劉基鴻以23歲又1天成為隊史第2年輕總冠軍賽4棒，僅次於張泰山的22歲又4天。

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龍隊1局劉基鴻開轟，2分砲幫助球隊開賽就取得領先，帶起球隊士氣，也成為繼張泰山22歲又4天在總冠軍賽開轟後，史上第2年輕總冠軍賽開轟先發4棒。

劉基鴻3局下打席吞下三振，5局下敲出左外野方向飛球出局，7局下敲出三壘方向平飛球出局，延長賽10局下再吞下三振，12局下敲出中外野方向飛球出局，延長賽14局下再當英雄，敲出再見陽春砲，幫助球隊搶下關鍵首勝。

劉基鴻敲出中職總冠軍賽史上首支再見轟，以23歲又1天總冠軍賽單場雙響砲，破史上最年輕雙響砲紀錄，單場2安3打點，獲選單場MVP；龍隊總教練葉君璋表示，劉基鴻一直都是打線的Keyman，球隊需要他適時一擊的時候，他都會跳出來，他的表現影響著球隊的戰績。

劉基鴻表示，首局開轟後，中間幾個打席沒有表現，但不可能每次攻擊都打得很好，還是對自己有信心，雖然結果不如預期，但努力過了。

至於14局下的打擊機會，劉基鴻表示，上場就是專注跟投手節奏，把球看清楚、確實擊球，對方投手那球算是失投直球、打出去就知道有機會是全壘打。

生涯首場總冠軍賽就打到14局，劉基鴻也表示，不會覺得睏，開轟後聽到全場球迷的歡呼「頭皮發麻」，看到滿場球迷很感動。（編輯：施施）1121104

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