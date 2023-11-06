PLG》女孩經濟爆發！勇士啦啦隊加入4名新血 還要網羅「洋將」

富邦勇士啦啦隊宣布新成員及主視覺。（富邦勇士提供）

〔記者吳孟儒／綜合報導〕榮獲上季PLG年度啦啦隊的Fubon Angels，今宣布加入四名正式成員，分別為練習生大頭、百白、卡洛琳，以及來自AKB48 TEAM TP的栗子，本季預計找「洋將」加入一起加入應援，以蟬聯PLG年度啦啦隊為本季目標。

擁有迷人酒窩、燦爛笑容的大頭，在練習生時期以堅強的舞蹈實力令人印象深刻，未來期許將熱情活力帶到球場。同樣來自Fubon Angels練習生的百白，雖有點傻白甜的外型，但當表演起自己擅長的魔術及京劇雙槍時，卻有著與平時截然不同的魅力，期待在場上將魅力帶給所有勇士球迷。

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去年於Fubon Angels練習生徵選會脫穎而出的卡洛琳，個性潑開朗且古靈精怪，大學於舞蹈系畢業的她帶有古典美氣息，要用最甜美的笑容來融化球迷們的心！新成員栗子則來自AKB48 Team TP，帶有公主氣質，擁有豐富的演出經歷，不僅能駕馭各種舞蹈風格，歌聲也十分動聽，因今年三月首次踏入勇士主場演出後愛上球場的應援氛圍，期待加入Fubon Angels後，呈現更多讓人為之一亮的表演。

本年度勇士季票銷售以「FA動次席」為各區之冠，成長幅度為上季之2.5倍，全新賽季球團特別打造Fubon Angels主題包廂，包廂整體以Angels視覺裝潢，讓球迷來到主場看熱血球賽之餘，也能同時享受沉浸在甜心氛圍中，打造與Angels的專屬小天地！

另外，富邦勇士表示，預計於本季再補強「洋將」啦啦隊女孩，更多相關資訊及詳情會再對外公布。

富邦勇士啦啦隊宣布新成員及主視覺。（富邦勇士提供）

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