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夢想家
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桃園領航猿
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攻城獅
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夢想家
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富邦勇士
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桃園領航猿
2024年01月06日
（2場）
14:00
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台南獵鷹
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台北戰神
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台啤雲豹
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高雄海神
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中信特攻
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台北戰神
16:30
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高雄海神
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約基奇超扯半場打板三分絕殺！今日NBA戰績
2024/01/05 14:00
約基奇三分絕殺勇士。（歐新社）
公鹿125：121馬刺
金塊130：127勇士
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