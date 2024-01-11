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整治塞納河有成 巴黎市長承諾奧運前會在塞納河游泳

2024/01/11 14:33

2024年奧運即將在法國巴黎登場，巴黎市長伊達戈10日能諾，奧運開始前會親自到塞納河游泳。（法新社）

〔即時新聞／綜合報導〕2024法國巴黎奧運將於7月登場，為整治塞納河水質，法國耗資800億歐元（約新臺幣2.7兆）進行下水道工程。去年8月奧運原本計畫在塞納河舉行開放水域游泳大賽，但連日大雨導致塞納河還是太髒，因而停止舉行。目前塞納河畔水質已初步改善，巴黎市長伊達戈（Anne Hidalgo）10日承諾，奧運前會親自到塞納河游泳。

根據《路透》報導，依照法國當局資料，進入夏季後，塞納河3天裡平均會有2天是適合游泳的水質，隨著2024巴黎奧運越來越近，法國還希望進一步改善水質，最主要的目標是2025年達到完全可以游泳，奧運將會強化法國改善塞納河髒污的進程，巴黎市長伊達戈在市政廳的新年儀式上更承諾，「我們將會在塞納河游泳」。

伊達戈除了自己承諾將在奧運前到塞納河游泳外，亦邀情巴黎省首長紀堯姆（Marc Guillaume）一同下水。前法國總統席哈克（Jacques Chirac）於1988年擔任巴黎市長任內，曾承諾會在眾目睽睽之下於塞納河游泳，但之後塞納河依然禁止游泳，這次2024巴黎奧運，奧運公開水域賽事及鐵人三項賽事，都規劃要在塞納河舉行。

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