奧運》田徑場還在大興土木 羽球場也還在努力

巴黎奧運考察團在當地時間15日拜訪巴黎奧運籌備會，以及田徑、羽球場地。 （奧會提供）

[特派記者王元鴻/巴黎報導]巴黎奧運考察團在當地時間15日拜訪巴黎奧運籌備會，以及田徑、羽球場地，不過比賽場地整建進度落後，田徑教練孫念祖和羽球教練劉佳城均表示，希望奧運能提前到巴黎適應場地。

田徑比賽場地法蘭西體育場（Stade de France）是法國最大的體育場，1998年法國主辦世界盃足球賽而興建的場館，最後法國隊在這裡高捧隊史第一個世界盃冠軍金盃，法國相隔100年再次舉辦奧運，榮耀傳承，開幕典禮當然以法蘭西體育場為主要的場景，不過目前整建仍未完工，只有粗略了解選手動線安排。

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巴黎奧運考察團在當地時間15日拜訪巴黎奧運籌備會，以及田徑、羽球場地。 （奧會提供）

孫念祖表示，目前場地內大型機具仍在場中施工，保守估計要到3月才能鋪設草皮，跑道和其他設施恐怕要等到5月才會完工，還要安排移地訓練熟悉場地，目前我國有男子400公尺跨欄彭名揚和男子跳遠林昱堂陬得巴黎奧運門票。

羽球比賽在新建的拉夏貝爾門體育館（Porte de la Chapelle Arena），位於巴黎北部，根據籌備會的資料，該體育館因應環保需求，大多採用生物基建材（以木材為主），其中80%的建築物以植被覆蓋，讓體育館融入周邊公園與花園，不過目前進度落後尚未完工，今年3月WBF世界羽球巡迴賽法國站在這個場地開打，也是奧運測試賽，全新的燈光照明和「環景」式空調，可能是選手需要適穩的地方。

巴黎奧運將於7月26日開幕，選手村預計18日舉行開村儀式，最快19日選手能進駐，田徑和羽球項目都希望更早到巴黎備戰，希望奧會協助安排提前抵達的食宿問題，羽球隊希望能安排和地主法國國家隊互相陪練，也都需要協助行政安排。

巴黎奧運考察團在當地時間15日拜訪巴黎奧運籌備會，以及田徑、羽球場地。 （奧會提供）

羽球教練劉佳城。 （奧會提供）





巴黎奧運考察團在當地時間15日拜訪巴黎奧運籌備會，以及田徑、羽球場地。 （奧會提供）

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