中職》因「一粒」爆紅的葉保弟本非選手！ 領隊透露教練慧眼關鍵

葉保弟。（資料照）

〔記者林宥辰／台北報導〕台鋼雄鷹啦啦隊Wing Stars成員一粒近期爆紅，葉保弟的應援曲特殊曲風、搭配一粒應援舞蹈，成為台鋼在開季前最大話題。連今天中職開季記者會，中職會長蔡其昌都「cue」到，問現場球迷：「有沒有人是來看一粒的？」

葉保弟並非選秀球員出身，前年剛入隊時領的是沒有保證成為球員的訓練員合約，如今拚進正式球員，過程讓台鋼領隊劉東洋都忍不住說：「崛起過程很有故事性。」

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葉保弟日前受訪曾透露，前年選秀會落選後，原本他有意改行投入服飾業，但2、3個月後，台鋼聯繫並提出訓練員合約，他因而入隊擔任撿球、搬球具等工作，年底才轉自培選手、去年5月成為正式球員。

台鋼領隊劉東洋說，最初確實只延攬葉保弟擔任訓練員協助後勤，後續改開自培約的關鍵，是林振賢、路易士兩位教練。劉東洋說：「有一次路易士教練來找我討論，說希望讓葉保弟這位球員，無論用何種方式讓他留在隊上。」

後續，台鋼選擇先開給葉保弟自培約，葉保弟用好表現回應，因而有了現在成果。劉東洋透露，葉保弟還是訓練員期間，並不能和正式選手一起練球，但他利用空檔自主訓練，態度和技術都被教練看好，才有了後續機會。

台鋼雄鷹領隊劉東洋。（記者廖耀東攝）

中職為新賽季宣傳。（官方提供）

中職6隊代表齊聚為新賽季宣傳。（記者林正堃攝）

中職6隊代表齊聚為新賽季宣傳。（記者林正堃攝）

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