NBA》里維斯關鍵三分彈、戴維斯34分23籃板！湖人二度延長退公鹿

里維斯拿下大三元外加關鍵三分彈幫助湖人逆轉公鹿。（圖片取自X）

林子翔／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕公鹿今天在主場迎戰沒有「詹皇」詹姆斯（LeBron James）的湖人，公鹿在第四節一度領先19分的情況下卻被逼進延長賽，最終湖人靠著戴維斯（Anthony Daivs）34分23籃板與精采防守演出，還有里維斯（Austin Reaves）在二度延長賽的關鍵三分彈加上全場大三元表現，幫助湖人以128：124擊敗公鹿。

詹姆斯在球隊背靠背首戰休息，首節主場鹿群發起猛攻，單節狂轟32分，反觀湖人外線失準6投0中，單節命中率僅28%僅得對手一半的16分。次節兩隊各得26分，雙方以16分差進入下半場。

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第三節羅素（D'Angelo Russell）爆砍14分攜手里維斯（Austin Reaves）8分進帳，單節拿下32分，不過防守上仍守不住公鹿僅追回2分。第四節公鹿更一度拉開到19分差，不過湖人沒有放棄，一度將比數追到剩下5分差，但公鹿後續在剩下3分26秒時再將分差拉開到10分差。

湖人此時再度展現韌性，在落後10分的情況下直接倒打公鹿一波10：0攻勢將比數追平，第四節最後一擊，「字母哥」亞德托昆波（Giannis Antetokounmpo）空中接力與戴維斯身體接觸後沒進，但裁判沒有吹判，雙方進入延長賽。

A.戴維斯繳出34分23籃板4火鍋。（美聯社）

延長賽兩隊你來我往，在剩下13.1秒時里拉德（Damian Lillard）投進超前三分取得117：115領先，不過在剩下3秒時羅素要到犯規穩罰2球追平比數，里拉德最後一擊失手，被戴維斯在球即將落下前打出大火鍋，雙方進入二度延長賽。

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二度延長兩隊一開始都打鐵，公鹿靠著里拉德爆扣先馳得點，接著雙方兩度戰平，里維斯在剩下38.1秒投進28英呎大號三分超前比數，字母哥隨後要到犯規卻2罰都丟失，羅素接著2罰得手取得5分領先，畢斯利（Malik Beasley）在2.1秒三分命中追到2分差，湖人2.1秒時球發不出去叫暫停，暫停過後公鹿再度犯規，戴維斯2罰穩穩命中鎖定勝局，幫助湖人拿下4連勝。

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此役湖人致勝大功臣里維斯拿下29分14籃板10助攻大三元，羅素也有29分7籃板12助攻好表現，戴維斯豪取34分23籃板4火鍋，八村壘16分14籃板。公鹿字母哥29分21籃板11助攻，罰球卻6罰1中，包含OT2最關鍵的兩罰，里拉德27分8助攻，畢斯利21分。

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