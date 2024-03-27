格鬥》全國青年盃泰拳錦標賽 跟上國際潮流引進電腦評分

青年盃泰拳錦標賽對戰激烈。（主辦單位提供）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕全國青年盃泰拳錦標賽日前於北市南港區鷹雄拳擊館熱血開打，參賽人數突破二百餘人次，僅次於全國中正盃泰拳錦標賽。北市體育總會泰拳協會理事長蔡豐穗表示，此次依據國際泰拳總會規則引進電腦評分系統，即時公布相關競賽結果，除了降低傳統人為失誤等爭議，也能讓參賽選手、教練得知每回合賽事成績。

蔡豐穗表示，這套協助裁判評分的電子系統，耗費相當多資源與人力，都是協會自籌自捐建立，也希望抛磚引玉，讓更多有熱枕的教練或選手加入開發團隊，「我要特別感謝台大資工博士李泓其、捷運局股長李忠諺等好朋友大力幫忙，尤其針對系統的開發與維護。」

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蔡豐穗也強調，數據會說話，裁判計分系統電子化，讓教練團隊能夠依據現場狀況，針對每回合選手與對手得失分情勢加以分析，「相信有助於調整臨場進攻、防禦等戰術和節奏，也可以讓場邊觀賽的民眾更加感受拳拳到肉、血脈賁張的精彩賽事。」

此外，被稱為「泰拳小辣椒」的劉承怡，平時為英文家教、英文共學、英文繪本老師，本身熟悉中、英、泰翻譯及口譯等工作，也因為熱愛技擊運動，擔任行銷企劃和運動團課教練，參加柔術比賽後，又馬不停蹄北上投入青年盃泰拳錦標賽，一日趕場兩場賽事，不但讓體能發揮最大極限，隨著比賽經驗累積和勝利到來，足以證明自己平時苦練付出沒有白費。

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