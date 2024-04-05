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中職》超時遭三振寫尷尬紀錄 蔣少宏喊冤「主審跟我講話...」

2024/04/05 16:45

〔記者羅志朋／台北報導〕昨天樂天桃猿對味全龍之戰，8局上龍隊進攻，一出局一壘有人輪到蔣少宏打擊，球數2好0壞情況下，結果蔣少宏被主審楊崇煇判定，在倒數剩餘8秒前未進入擊球區，宣告1好球慘遭三振，蔣少宏成為今年中職縮時新制實施以來，第1位因超時違規被判好球遭三振的打者。

談到昨晚尷尬場景，蔣少宏說， 「我覺得滿尷尬的點就是，主審剛好正在跟我講話，他就說『時間要到了喔』，我頓了一下，不然當下已經要進去打擊區打擊了。 」

蔣少宏強調，「當然，秒數超過是我不對的地方，知道這個規定，但沒有特別去注意（投球計時器），想說比賽節奏流暢，之後會注意。」

今年中職導入多項縮短比賽時間的新政策，包括投手在壘上無人需在20秒內啟動投球動作，壘上有人則為25秒內，捕手需在倒數剩餘9秒前雙腳位於捕手區，打者需在倒數剩餘8秒前雙腳進入打擊區，投手在同一打席退板或牽制最多3次，以及延長賽採突破僵局制，就是希望能加速比賽進行。

對於「打者需在倒數剩餘8秒前雙腳進入打擊區 」這一條規則，蔣少宏特別指出，不但要在倒數剩餘8秒前雙腳進入打擊區，而且規定是要注視投手並隨時準備好擊球姿勢，規則釘得很細。

以捕手視角來看投球計時器，蔣少宏說，投捕搭配起來有比較適應了，只是投球計時器秒數何時開始倒數，標準還抓不準，有時候從投手接到球起算，有時候他剛回到捕手區就開始算，應該要一致才對。

雖然新制剛上路引發諸多爭議，不過蔣少宏認為，「因為才剛開始，我想久了大家就會習慣，一開始難免會抓不到時間點。」

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