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足球》臺港澳友誼足球賽熱血登場 12支球隊同場競技

2024/04/15 23:08

前木蘭女將蔡欣芸也受邀參加本次比賽代表臺中港隊出賽。（主辦單位提供）

王元鴻／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕由財團法人臺港經濟文化策進會（下稱策進會）與大陸委員會合辦的｢臺港澳友誼盃2024足球交流賽｣，日前在新莊田徑場熱鬧展開，由國人、在臺港澳人士及學生所組成的12支隊伍競飆球技，包括球員及親友約250 人共度熱血難忘的周末假日。

陸委會港澳蒙藏處處長兼策進會秘書長盧長水開幕致詞時表示，該會舉辦友誼足球賽迄今年已歷三屆，從首屆的4 隊參賽，到今年有12隊共襄盛舉，顯見透過足球這個廣受歡 迎的運動，已成功搭建臺灣與港澳民間友誼的橋樑。

陸委會港澳蒙藏處處長兼策進會秘書長盧長水 親自到場為各隊加油打氣。（主辦單位提供）

盧長水同時向在臺的所有港澳朋友傳達問候與關懷，強調政府與策進會的服務一直都在，也是大家最堅實的夥伴。隨後盧長水、臺灣各大學香港校友會總會榮譽會長麥業成，以及在臺的香港知名球評羅伊共同開球，為賽事揭開序幕。

各隊球員無不卯足全力拚搏，球員眷屬也在旁吶喊助威。經過多場激烈戰況，令人熱血沸騰的比賽，最終由高雄香港人足球俱樂部隊奪得冠軍獎盃。除了精彩刺激的比賽，主辦單位亦為球員眷屬安排花式足球體驗及趣味射門等親子活動，感受足球運動帶來的樂趣。

來自高雄的高雄香港人俱樂部奪得了社會組冠軍。（主辦單位提供）

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