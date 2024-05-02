路跑》「印帝」周庭印參戰長榮馬拉松 目標在芝加哥挑戰全馬最佳

周庭印出席長榮馬拉松報名啟動記者會。（記者吳孟儒攝）

〔記者吳孟儒／台北報導〕長榮航空城市觀光馬拉松10月27日正式起跑，台灣知名長跑跑者「印帝」周庭印今也出席報名啟動記者會，屆時他也會參加半馬賽事，是他下半季調整的重點賽事。

周庭印在3月萬金石馬拉松奪下國內全馬冠軍，他透露，其實在相隔1年跑全馬，賽前還有點不適，但最終能繳出個人賽史最佳成績，讓他很驚喜，也為他注入信心。

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上半季賽程告一段落，周庭印今夏預計前往中國昆明移地訓練，為10月13日的芝加哥馬拉松備戰，他笑說，因為世界紀錄就是在這裡締造，希望能在此站刷新個人最佳2小時23分04秒的成績。

周庭印在結束芝加哥賽事後也將返台參加長榮馬，由於賽事接近，他預計會以調整為主，因此會參加半馬，以賽代訓瞄準年底的台北馬拉松。

2024年長榮馬拉松也舉辦「懂跑訓練班」，帶領跑者從賽前訓練到賽事當天的補給規劃，而作為台灣長跑的指標性選手，周庭印也給予想從半馬轉戰全馬的跑者建議，可在訓練上拉長時間，慢慢堆疊跑量。

長榮馬今天下午5點正式報名，有全程馬拉松、半程馬拉松、10公里及3公里組別，共2.4萬個名額。



周庭印出席長榮馬拉松報名啟動記者會。（記者吳孟儒攝）

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