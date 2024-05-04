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田徑》赴日參賽摘金增添前進奧運機會 跳高好手傅兆玄：一定要拚

2024/05/04 07:06

傅兆玄。（資料照，田協提供）

〔記者粘藐云／台北報導〕台灣跳高好手傅兆玄昨在第39屆靜岡國際田徑大會男子跳高決賽，成功躍過2公尺24摘金，要挑戰巴黎奧運資格還有機會，他表示，一定要拚一下，希望能出去看看世界。

去年在成都世大運摘下跳高銀牌的傅兆玄，目前正在為奧運積分努力，這週參與靜岡國際田徑大會，昨從2公尺15起跳，接著挑戰2公尺20、2公尺24也都一次成功，順利摘下金牌。

提到這次參賽目標，傅兆玄表示，起初並未設定能進到前3，但希望成績能達到2公尺27，他笑說：「賽前看到參賽名單真的很緊張，其實也不太看好我自己。」他也透露，熱身時覺得地板滿硬的，有點跳不太起來，但可能比賽期間腎上腺素爆發，讓他能順利發揮。

不過，對於這場比賽表現，傅兆玄仍認為，還是有點可惜，成績沒達到預設目標2公尺27，接下來會先備戰台灣公開賽，持續爭取積分。結束日本這場比賽後，傅兆玄今天飛回台灣，預計在本週末開幕的全大運登場，透過賽事持續調整。

傅兆玄目前在巴黎奧運積分榜上排名第37，要擠進前32才能進入安全名單，積分預計在今年6月底結算，要爭取資格，其實還有機會。傅兆玄坦言，起初看到奧運標是2公尺33，覺得不太可能用達標拿到資格，但若是透過積分，確實有機會一搏，既然如此，他也希望能好好拚一下，想挑戰更高的舞台。

這次赴日參賽，傅兆玄有不同收穫，他提到，自己在場上有時不夠專注，會想去看對手跳得如何，但總是會影響心情，「這次比賽我看到有選手在準備時，全程背對跳高場地，好像把自己隔絕在外，完全專注在自己身上，不被影響，或許未來也可以試試看。」

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