HBL》普門擒「小綠綠」 連文鈴搶新人后

永仁鄭慧慈（右）砍21分，助隊擊退滬江。（記者林岳甫攝）

〔記者林岳甫／台北報導〕尋求HBL女子組三連霸的普門中學，昨8強首戰殺出菜鳥連文鈴，進帳生涯新高16分，搭配「雙十女孩」陳芷英17分、隊長洪萱珈15分、主控李宜樺10分，衛冕軍以78：58大勝北一女中。

普門高一菜鳥連文鈴力拚新人后。（記者林正堃攝）

連文鈴南下就讀 一度難適應

連文鈴來自桃園大成國中，國三就提前被普門主帥廖哲億鎖定。廖總看中連文鈴具備出色跑動與投籃能力，且出手速度迅速，只要能提升心理素質，有望成為上季奪冠功臣「女柯瑞」羅培儀接班人。

5人得分上雙 永仁斬滬江

即使連文鈴早決定要離開桃園加入普門大家庭，但報到日搭父親的車南下高雄就後悔，還哭成淚人兒，花了1個月才適應離鄉背井的生活。有趣的是，連文鈴曾與大成國中至普門移地訓練，發覺整體環境不錯，至於另一選擇普門原因，她害羞表示，教練廖哲億有點帥。

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廖哲億透露，會給連文鈴空間發揮，就是看好她能角逐新人后，只怕她企圖心不夠。至於陳芷英上季與新人后擦肩而過，令她感到扼腕，這次希望連文鈴能把新人后搶下來。

奪冠熱門永仁高中昨包括前鋒鄭慧慈21分、射手林佳蓉20分，團隊共5人得分上雙，並送出29次助攻，以98：60大勝滬江高中；南山高中靠著主控楊秀琴飆生涯新高28分，以106：78大勝首次晉級8強的東泰高中。

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