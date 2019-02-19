24年前赴日交流 獅捧冠回台

標哥與前來探班的旅日選手呂彥青合影。（取自何信標臉書）

〔特派記者倪婉君／日本高知報導〕在這次隊史首次春訓赴日打交流賽之前，統一獅上一次赴日進行正式交流賽，必須回溯至1995年的亞洲太平洋超級棒球賽；那次獅隊還抱回台灣職棒單一球隊對外比賽的「首冠」，至今讓球團課長何信標印象深刻。

單隊名義赴日 隊史只有2次

統一獅在2007、2008年曾代表中職赴日打亞洲職棒大賽，但若像這次是以單一球隊名義赴日交流，嚴格來說隊史就只有2次。除了這次的雙獅交流賽，就是24年前應當時大榮鷹之邀，在球季結束後和韓職韓華鷹、澳洲明星隊進行的亞洲太平洋超級棒球賽。

上回也搭長榮 標哥直呼好巧

「那也是我們球隊第1次跟日職球隊打交流賽，最後還拿了冠軍，算是面子、裡子都有的1次。」當時還是球隊啦啦隊長的何信標，對於當年共有超過400名球迷一同赴日更是印象深刻，「球迷超多的，後來球隊還和球迷一起去豪斯登堡旅遊。」此外，當年和這次一樣，獅隊都是搭乘長榮航空，也讓「標哥」直呼好巧。

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對於類似交流賽，何信標認為一定要多辦，尤其是在春訓這段期間，更是需要多一些比賽，這樣對亞洲職棒的長遠發展來說，也是好事。「蔗總」黃甘霖則認為，能在日本這麼好的環境交流、吸取更好的經驗，對於球員和教練都是很好的學習。

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