陳昱潔帶傷拚 繳「雙十」逆轉滬江

南山陳昱潔（前）帶傷上陣繳10分、11籃板，助隊2連勝。 （記者林正堃攝）

〔記者林岳甫／台北報導〕本屆HBL女子組奪冠熱門南山高中，昨靠著高二前鋒陳昱潔帶傷上陣繳10分、11籃板，以及楊秀琴的21分、李吟娸21分、陳靳豫萱18分，克服第二節最多20分落後，以86：73逆轉滬江高中，奪下2連勝。

重回先發 上場就忘了傷

180公分的陳昱潔在菜鳥球季就是不動主力，本屆12強預賽場均11分、8籃板。不過，準備在8強大展手腳之際，卻在農曆年前練球時，意外傷到左膝前側副韌帶、半月軟骨。她表示：「我之前都是扭傷腳踝，膝蓋還是第一次受傷，還在比賽前發生，我那時想怎麼這麼衰。」

陳昱潔因傷導致左膝肌力不足，連走路都會軟腳，即使體能訓練師劉容杏利用訓練課表強化肌力，但短期間難以收效，至少要3個月才能找回原本肌力，應付激烈比賽。

請繼續往下閱讀...

陳昱潔不願因傷枯坐板凳當啦啦隊，上週四開始練球，前天首戰面對東泰高中，替補上陣打7分鐘小試身手。昨重回先發出賽22分鐘，力抗滬江長人陣，且切入、跑快攻都不成問題。她透露，上場前很怕再次受傷，但上場後就會忘記有傷在身，只想著該如何幫助球隊，努力朝與高三學姊晉級4強，以及奪下總冠軍的目標邁進。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/