林勝傑開砲 嘟嘟先發回穩

潘威倫狀況比上一場好，球進壘角度也不錯。（記者羅志朋攝）

〔記者羅志朋／台南報導〕統一獅昨與韓職樂天巨人進行熱身賽，兩隊都排出一軍陣容應戰，樂天重砲李大浩先開轟，獅隊小將林勝傑第9局也開砲，最終兩隊以1：1握手言和。

林勝傑第9局開砲，最終兩隊1:1握手言和。（統一獅提供）

李大浩先開轟 兩隊言和

昨役李大浩於第7局上場代打，全場獅迷歡呼鼓掌，他相中林其緯140公里速球，一棒掃成中外野陽春砲，奔回本壘後，李大浩回頭向一壘看台獅迷致意。

「他果然是大聯盟等級打者！」林其緯表示，挨轟那球是稍微失投的紅中球，面對李大浩想測試直球品質，球一打出去，看角度就知道出去了，打擊重心維持得很好。

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前8局獅隊一路掛蛋，9局下兩出局，林勝傑從尹吉鉉手中轟出陽春砲，一棒將比數追平，助獅隊免於敗仗。23歲林勝傑是外野手，2017年季中選秀獅隊第7輪指名，簽約金140萬元，他是首名打職棒的義守大學校友。

林勝傑表示，上場打擊想著不要當最後一名打者，很開心能開轟，打擊有照自己節奏走。林勝傑還沒上過一軍，他自評缺乏信心，容易想很多，學長常叮嚀要大膽去做，不要做自己會後悔的事。

獅隊先發投手「嘟嘟」潘威倫，上一場隊內紅白賽投2局挨7安、失5分，昨役表現回神，投3局用了29球，僅被敲2安、無失分，另三振對方經典賽國手孫兒葉，最快球速136公里。

潘威倫說，這場狀況有比上一場好，球進壘角度也不錯，目前還在調整，熱身賽開始了，要讓身體慢慢進入比賽狀態。

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