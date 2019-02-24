樂天巨人團長嘆︰台灣人愛棒球卻沒有好球場

韓職樂天巨人團長李允遠感嘆台灣缺乏好球場。（記者羅志朋攝）

〔記者羅志朋／台南報導〕棒球在台灣號稱「國球」，500元鈔票上更印著南王少棒奪關懷盃冠軍歡慶照，韓職樂天巨人團長李允遠感嘆，「500元鈔票印棒球員圖樣，這在全球絕無僅有，代表這個國家熱愛棒球，但台灣卻缺乏好球場。」

樂天巨人連兩年來台春訓，地點在高雄國慶青埔棒球場，未來計畫繼續。李允遠說，春訓練球場地其實不需在澄清湖這麼好的球場，只要多幾座國慶青埔這類球場就夠了，希望地方政府投入多一點資源蓋簡易球場，相信更多韓職一軍球隊願意來台春訓。

韓職10隊一軍陣容，第一階段有3隊在美國亞利桑納州春訓、1隊在佛州、1隊在台灣，其他球隊在日本沖繩；第二階段10隊一軍都到沖繩打熱身賽。

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李允遠說，亞利桑那州春訓基地今年遭逢30年來首次大雪，沖繩易下雨，南韓本土天氣冷，台灣高雄氣候好，球場設備也不錯，這也是樂天願意再來的主因。

球場若有重訓室最理想

至於韓職一軍球隊球場需求為何？李允遠解釋，需兩座主球場、一座副球場和內野練習場，另有多道牛棚練投區，南台灣不易下雨，所以室內練習場非必需品。他說，「現在我們在高雄春訓，練完要回飯店才有附設重訓室，且空間不夠大，如果球場就有重訓室，這是最理想的。」

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