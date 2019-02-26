D.強森封王 伍茲第10拒受訪

墨西哥高球世錦賽，老虎伍茲並列第10。（今日美國）

〔記者粘藐云／綜合報導〕墨西哥高球世錦賽昨進行最後一輪賽事，前球王老虎伍茲繳出69桿，並以總桿數276桿並列第10，但他因不滿意自己的表現，賽後罕見拒訪，冠軍則由美國名將D.強森拿下。

伍茲昨抓下3博蒂、1柏忌，繳出低於標準桿3桿的69桿，並以總桿數276桿，拿下並列第10名，帳面上看似不差，但這回合出現6次三推，讓他錯失很多抓鳥機會，這令他對自己相當失望，平常對媒體要求相當配合的他，也罕見地婉拒採訪。

之後伍茲告訴PGA工作人員他的想法，「很不幸的是，我在最後兩輪的比賽推桿確實不好。」這是伍茲生涯首度前往墨西哥參賽，且球場海拔高達7800英尺讓他花了些時間適應場地，他這次表現最差的一回合，為首日打出的平標準桿。

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美國好手強森昨抓下6鳥、1柏忌，最後一回合打出低於標準桿5桿的66桿，並以總桿數263桿封王，這是他生涯第20座美巡冠軍，也是個人第6度在世錦賽封王。

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