高中聯賽》教頭像大哥 壽山再見安奪第5

陳勝騰（中）昨敲出再見安打，幫助壽山拿下隊史最佳的第5名。（記者廖耀東攝）

〔記者林宥辰／嘉市報導〕桃園壽山高中昨天在高中聯賽木棒組排名賽，上演一場精采投手戰，最後靠著再見安打3：2力克高雄三民高中，拿下隊史最佳的第5名。

壽山高中總教練郭東晏（記者廖耀東攝）

33歲的壽山高中總教練郭東晏，雖無職棒資歷，但曾任龜山國中教練、U15國家隊總教練，基層帶隊資歷豐富。昨賽後全隊開心合影，他指揮著子弟兵擺出逗趣表情，與其說是總教練，他更像球員們的大哥。

壽山教練團成員之一的老教練林明輝，是桃園農工創隊教練，也是郭東晏青棒時的教練，「很感謝林教練，去年我的孩子出生，有段時間向球隊告假，當時他協助球員訓練。有時覺得林教練也很辛苦，年紀一把還要陪我們瘋，不過贏去年亞軍普門那天，他是最開心的。」

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郭東晏用「黑馬」形容子弟兵，尤其昨繳出完投僅失2分非自責分的游騰堯，被形容為「終極王牌」。

昨雙方難分難解，但兩隊本學期3度遭遇，壽山都落居下風。游騰堯說，賽前還是保持平常心，「比分差距小，壓力多少會有，不過也很習慣了。我的續航力還不錯，加上隊友鼓勵，上場就享受比賽、專注在對決打者。」

擊出再見安打的陳勝騰，比賽後段才替補登場，首打席就一棒將U15前隊友林家恩打成敗投。他說，當時球數落後，原本想能擊到球就好，正好抓到對方失投。

力克南英 嘉中搶下第7

另一匹黑馬嘉義高中昨也打得精采，左投宋明憲7局無失分，幫助球隊2：1力克南英商工，第7名成績同樣也是隊史最佳。

今天則是木棒聯賽重頭戲，前天因表格誤填痛失晉級機會的高苑工商，下午先和大理高中爭季軍。晚間冠軍戰則由尋求衛冕的穀保家商對決平鎮高中。

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