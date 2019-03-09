中職30系列5》呂明賜眉頭一皺 史上第一宗交易誕生

呂明賜（職棒雜誌提供）

選秀入象 堅持加盟龍

曾在日職巨人隊掀起「呂怪物」旋風的呂明賜，返台後原本想加盟業餘時代的母隊味全龍，但選秀會上被兄弟象選走，因此促成了中職史上第一宗球員交易案，也是唯一選秀後即交易的案例。

呂明賜曾代表立德少棒贏得威廉波特世界少棒賽冠軍，高三時在全國青棒選拔賽以打擊率0.564、全壘打5支和14分打點，成為台灣青棒史上第一位打擊三冠王，當年在LLB青棒賽打擊率0.556，擊出2支全壘打、8分打點，並以6次盜壘贏得盜壘王，獲選最有價值球員和最佳捕手。

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升上文化大學後，呂明賜更是國家隊固定成員，1985年在亞錦賽轟出4支全壘打，年底在老台北球場進行的國際邀請賽冠軍戰，對日本隊打出3響砲，包括第14局飛越中外野計分板的特大號再見全壘打。

呂明賜突出的長打能力為他贏得「亞洲巨砲」封號，也引起美日職棒注意，金鶯曾開出條件，但呂明賜選擇在1987年底加盟日職巨人。

1988年6月4日，呂明賜首度登上一軍，生涯首打席就開轟，前17場比賽擊出10支全壘打，曾連3場開轟，被封為「呂怪物」，並入選明星賽。

林易增（右，資料照）

兩隊協商 完成3球員交易

不過，之後呂明賜表現不佳，一軍出賽機會銳減，1991年球季後返台，和龍隊簽下教練約，此舉引發其他3隊不滿，經領隊會議決議呂明賜須參加選秀，在第1輪第1順位被象隊選走。

由於呂明賜堅持加盟龍隊，選秀會龍、象展開交易協商，象隊原本想要龍隊三壘手郭建霖，但郭建霖不願意離開龍隊，一度陷入僵局；此時，龍隊外野手林易增主動表示願意被交易，最後象隊用呂明賜換回林易增和陳彥成，林易增球員退役後還當上兄弟象總教練。（記者吳清正）

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