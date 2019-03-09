中職30系列5-同場加映》「微笑喬治」爆卦 當年差點披黃衫

趙士強（職棒雜誌提供）

1992年初，兄弟象用「亞洲巨砲」呂明賜，向味全龍換來林易增、陳彥成，世紀交易轟動一時；事實上，「微笑喬治」趙士強差點成為「交易包裹」被送到兄弟。

趙士強原定為味全龍隊史首名教頭，卻在職棒開打前夕罹患急性肝炎，被迫交出兵符，轉任龍隊「純青育樂」副總，由宋宦勳緊急接任味全教頭。

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趙士強雖任龍隊行政職，也好幾年無實戰經驗，但畢竟當時才31歲，平常也有跟龍將練球，設法重拾昔日身手仍有無限可能。呂明賜交易案一度陷入僵局，這時，趙士強向兄弟洪老闆提出，「我還可以打，讓我和林易增去兄弟，換呂明賜過來。」

洪老闆聽到這提案嚇一大跳，仔細思考一番，最終對趙士強說，「我看啊，你還是繼續做行政工作好了。」趙士強說，他當然想當球員，但那次遭洪老闆拒絕，往後未曾動念。

趙士強和呂明賜堪稱一時瑜亮，1985年兩人進行世紀全壘打大賽，轟動全台。趙士強回憶道，當時在台北市立棒球場和高雄立德球場各打一場，每場一人打50球，累積打100球，最後他以43：51落敗；比賽結束後，大批球迷跳進球場，把他身上的球衣、釘鞋、球棒和各式裝備，能搶的全搶走了，超瘋狂，他也嚇壞了。（記者羅志朋）

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