中職30系列-同場加映》中職跳槽那魯灣 林振賢第一個報到

林振賢（資料照）

1995年底那魯灣公司成立，規劃打造的台灣大聯盟1997年2月28日開打，現任桃猿二軍總教練林振賢說，「很多人可能不知道，我是第一個到那魯灣報到的中職球員。」

林振賢是三商虎開朝元老，因出賽機會被壓縮，1995年底自請離隊轉投那魯灣，成為中職第一人，1996年1月起那魯灣在聲寶的林口球場練球，林振賢回憶，「當時只有我和李仲弘打過職棒，與業餘選手一起練，大概兩隊球員的量，楊清瓏教練在帶。」

請繼續往下閱讀...

1996年底以陳義信、洪一中為首的中職球星，集體跳槽到那魯灣，被視為「叛將」，後來林振賢被分配到雷公，為隊史首任隊長，一年後轉任教練。

「當時來那魯灣的球員都有決心，一定要拚過中職！」林振賢說，那魯灣除重金禮聘優質洋將，球衣設計感出眾，因公司採中央集權，一條鞭作法，又有新思維，許多行銷手法不但新穎，且快速推出，無須經領隊會議通過，勝場獎金比照中職，若比賽2小時50分內打完，兩隊都發獎金，他笑說，「所以那魯灣比賽都打很快。」

後人會說，當時職棒是兩聯盟惡鬥，不過林振賢認為，應該算競爭而非惡鬥，有競爭才有進步，多一個職棒聯盟，也多出不少工作機會，他說，「如果沒有那魯灣，我的職棒生涯就告終，現在也不會在這裡當教練。」（記者羅志朋）

相關連結請見：

中職30系列10》兩聯盟合併 原本消失的可能是中職

中職30系列9》職棒也曾有過…11隊的規模

中職30系列8》搞怪洋將不少 還曾軟禁翻譯

中職30系列8-1》勇壯、楓康「源自」肥料和保鮮膜

中職30系列8-2》22勝王漢 會摳球迷腳底

中職30系列8-3》初戀最美 元年選秀4大洋將



中職30系列7》助漲球員薪資 經紀人扮推手



中職30系列6》斜槓棒協、奧會、立委 誰是「最有感」中職會長?





還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/