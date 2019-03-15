大三元破「網」 魏少解悶氣

魏斯布魯克昨達成第130次大三元紀錄。（今日美國）

上一戰槓上球迷挨罰

〔記者梁偉銘／綜合報導〕雷霆昨天上半場落後10分，魏斯布魯克挺身而出，又投又傳完成生涯第130次「大三元」，率地主108：96逆轉籃網，留下二連勝也斬破籃網4連勝，一吐先前爵士主場與球迷口角遭罰款的悶氣。

第130次大三元達陣

「我試著保持攻擊模式，找出協助隊友進攻的方法，雖然前兩節很糟，還好易籃後有所調整。」魏少繳出31分、12籃板、11助攻，且多達10次助攻在下半場傳出，帶動雷霆反撲，本季第26場三雙演出的魏少，坦承籃網防守嚴密，「他們整晚讓我們難以施展，絲毫無懼肢體碰撞。」

貢獻25分的P.喬治則說：「魏少為我們創造許多機會，他讓所有人打起來更輕鬆，那正是他拿手的。」

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雷霆42勝26負與戰績相同的火箭暫居西部3、4名，由於例行賽進入尾聲，得全力爭取季後賽首輪主場優勢。

籃網替補後衛汀維迪拿到全隊最高25分，籃網目前36勝34負東部排第6，總教練亞特金森說：「面對雷霆這種勁旅，你得在客場有幾近完美表現，可惜我們沒打出如此水準。」

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