國際自由車環台賽》台灣隊華麗陣容 拚前6名

台灣隊組成堅強陣容迎敵，左起王景徽、杜志濠、盧紹軒、彭源堂和馮俊凱。（記者廖聿偉攝）

〔記者廖聿偉／台北報導〕2019國際自由車環台公路大賽將於週日展開為期5天的賽程，橫跨台北、桃園、新竹、南投和屏東等縣市。台灣隊由一哥馮俊凱領軍，搭配杜志濠、彭源堂、盧紹軒和王景徽。教練謝世平表示，本屆車手各有所長，都已賦予專門的任務，期盼團隊總成績能擠進前6名。

環台賽為國際自由車總會（UCI）認可的一級賽事，最終成績也能換取奧運積分，本屆總共吸引來自七大洋、五大洲的20支勁旅，超過200位菁英車手來台，包含4支二級職業車隊，競爭激烈。

台灣隊為了掌握地主優勢，環台路線已模擬多次，其中第三站浪漫台三線將是決勝關鍵。國手資歷豐富的盧紹軒認為，這站地形崎嶇，且最後路段難度很高，很多車隊都會在此被拉開差距。

請繼續往下閱讀...

馮俊凱是台灣史上唯一加入歐洲一級職業車隊的男子選手，是全隊靈魂人物。謝世平表示，馮俊凱實力超群，必須負責突圍和衝刺等多項任務，期盼他能領導全隊出擊。

22歲的杜志濠效力於世界一級職業車隊Team Sunweb培訓隊，是車界的未來之星，生涯首度披上國家隊戰袍的他說，平常都是在國外騎車，難得可以在故鄉獻技，希望能爭取黃衫或藍衫。

衝刺高手彭源堂則是暌違4年再度代表台灣隊出賽，他表示，這是今年第一場比賽，但狀態已逐漸調整到高峰，有信心能幫助台灣隊衝出佳績。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore

Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/