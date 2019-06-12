勇士3關鍵續命 折損KD代誌大條

卡森斯（前）在杜蘭特傷退後，臨危受命表現優異。（法新社）

杜蘭特（KD）於季後賽因腿傷缺席9場比賽，在勇士退無可退的第5戰決定帶傷上陣，未料造成二度傷害，杜蘭特右腳阿基里斯腱疑似撕裂，詳細傷勢將待MRI檢查後才會確定。

杜蘭特（中）右腳阿基里斯腱疑似撕裂傷。（美聯社）

暴龍主帥在末節喊停時機，引發議論。（法新社）

杜蘭特的精神感召全隊，喚起勇士拚戰意識，最終驚險續命。勇士取得重要的一勝，但全隊沒有興奮之情。總管邁爾斯賽後也哽咽地表示，「勇士的醫療團隊努力幫助杜蘭特復健，經過嚴密的檢測，才決定讓他上陣。再度受傷是沒有人願意看到的結局，我願意扛起這個責任。」杜蘭特可能遭逢生涯最嚴重的傷勢，但他仍樂觀面對，並在個人社群發文替隊友鼓勵。

暴龍喊停助攻 末節喊卡斷氣勢

總冠軍賽第五戰，暴龍兩次暫停時機，間接影響比賽結局。一哥雷納德末節中段才甦醒，連拿10分率隊拉出12：2的攻勢，取得6分領先，但主帥納斯卻在士氣高昂之時喊暫停，也讓勇士獲得喘息空間，反而拉出一波9：0攻勢，奠定勝基。

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納斯回應：「當時球隊還有3個暫停，其中1個若未在比賽進入倒數3分鐘內用掉就會自動取消，才會決定提前使用，讓球員有更多的休息時間。」

終場前15.7秒，落後1分的暴龍擁有最後一擊的機會，但納斯此時反而未喊暫停，最終雷納德遭包夾後只能傳球，由後衛羅利倉促出手，丟掉比賽勝利。

卡森斯大復活 可望化身X因子

明星中鋒卡森斯擺脫低潮，總冠軍賽第五戰替補上陣20分鐘，全場8投6中，高效率的貢獻14分、6籃板，成為勇士續命的功臣之一。

卡森斯在季後賽首輪因大腿左四頭肌撕裂傷，缺席14場比賽，直到總冠軍賽才復出，但表現低迷，前四戰投籃命中率僅3成，場均貢獻7分，球迷戲稱為「進攻黑洞」，此役也被降為板凳。

但杜蘭特第二節突然傷退，卡森斯臨危受命，在短短2分鐘內連得7分，助勇士擴大領先至11分。美媒分析，杜蘭特恐提前報銷，卡森斯將成為球隊的X因子。（記者廖聿偉）

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