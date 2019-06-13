新北國際滑水賽 12歲「滑水神童」捍衛主場

新北國際滑水賽7月初登場，昨記者會請來「滑水神童」楊侑曄（左4）站台。（記者粘藐云攝）

楊侑曄都利用下課後及週末時練習。（蚊子滑水俱樂部提供）

7月5日微風運河登場

〔記者粘藐云／台北報導〕2019新北國際滑水賽將在7月5日至7日於新北微風運河登場，分別邀請美國、加拿大、日本、南韓等國家好手共襄盛舉，而台灣則由12歲的「滑水神童」楊侑曄領銜，盼能把獎牌留在主場。

12歲的楊侑曄在前滑水國手爸爸楊文智的帶領下，自6歲開始練習滑水，且展現過人天賦，在大小賽事中和成人組選手較勁，獲得「滑水神童」的稱號。而之前為了能夠出國比賽，開開眼界，楊侑曄和弟弟楊書愷自立自強，自己製作手工棒棒糖義賣籌措經費，其中有一部分金額還捐給母校的資源班，獲得大家的讚賞。

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義賣棒棒糖 籌比賽經費

這次的新北國際滑水賽，楊侑曄和楊書愷將分別參與公開組和高級組，選手包含成人職業選手，競爭激烈。遇上年紀比自己大上20歲的對手，楊侑曄坦言，還是有點緊張，但在平常練習的微風運河比賽，具有主場優勢，仍對自己有信心。明天楊侑曄和楊書愷將啟程前往澳門，參與WWA亞洲巡迴賽澳門站賽事，盼能爭取佳績。

兄弟倆平常利用星期三下課後及週末時練習，犧牲很多玩樂的時間，但自律甚嚴的楊侑曄說：「不會辛苦啊！因為透過訓練，可以不斷變強，而且這是我很喜歡的東西。」他已經為自己設定目標，要成為國際級的選手，弟弟楊書愷也視哥哥為榜樣，「哥哥比我強，所以我要努力跟上他。」

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