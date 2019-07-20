上一球的後座力 已難不倒范玉禹

范玉禹（記者陳志曲攝）

〔記者徐正揚／桃園報導〕今年的范玉禹似乎很不一樣，自從6月23日被叫上來後，即將在一軍待滿1個月，是進職棒6年來最長的1次，他卻認為還不夠久，先求今年下半季待好待滿，再拚明年成為牛棚重要戰力。

2013年高中生選秀會第1輪被義大犀牛指名的范玉禹，過去4年都曾上過一軍，最長待一、兩週就下去，今年雖上半季末才上一軍，差3天就「滿月」卻是頭一遭。

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范玉禹指出，選秀同梯陳子豪、江辰晏都成為一軍主要戰力，自己進球隊這麼久都沒表現，當然會有危機意識，感謝信仰給他突破障礙的力量，謝謝教練團沒有放棄他，願意再給機會，「只要心理準備好，就會喜歡比賽，期待被叫上場。」

范玉禹去年轉任牛棚，逐漸習慣這個角色，他表示，以前容易被「上一球沒投好」的負面情緒影響，常被虧說上去都在玩突破僵局，把壘包堆滿炸彈給隊友拆，現在不管用什麼球，就想盡辦法解決這一局，「保持下去比較重要，不要只有這幾場好。」

除了登錄天數，范玉禹本季出賽7場進帳2勝，是前4年合計僅1勝的2倍，WHIP1.20、防禦率2.70、三振保送比5：1都判若兩人，他認為，今年接受王建民指導，身體控制是進職棒後最好的一次，不僅投球品質較一致，控球穩定度也增加。

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