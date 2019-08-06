亞洲盃》「青春射手」驚奇秀 強心臟奪牌

王律勻（左）和陳宏溢比賽時互相打氣。 （全國射箭協會提供）

〔記者廖聿偉／台北報導〕2019年亞洲盃射箭賽第二站，台灣隊派出年輕選手應戰，反曲弓和複合弓共12名成員，有多達9名高中生，盼藉由世代交替累積國際賽經驗，培育未來之星；而陳宏溢和翁意婷等後起之秀也不負眾望，進帳生涯首面成人國際賽獎牌。

王律勻（左起）、翁意婷和許嬿樺聯手在複合弓女團摘銅。（全國射箭協會提供）

王律勻、陳宏溢混雙奪銀

即將進入國立體育大學的「貢丸」陳宏溢，昨與王律勻在複合弓混雙金牌戰碰上馬來西亞對手，最終149：150屈居銀牌。翁意婷則與王律勻、許嬿樺聯手在女團銅牌戰以223：221力克泰國，收下銅牌。

陳宏溢直呼，「好可惜！賽前就知道至少能拿牌，仍希望爭取最高榮耀。對手馬來西亞超穩，很敢射，相較之下，我們還是會怯場，過程中和學姐互相擊掌打氣，可惜還是輸了1分，但汲取了很多寶貴經驗。」

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陳宏溢訂下目標，希望兩年內可以入選一級國家隊，站上世大運和亞運舞台，「升大學後自主性較強，我也會提醒自己不要鬆懈，心態和技術都要再提升。」

國體大大三的翁意婷，用「不可思議」形容奪牌心情，「銅牌戰心情超緊張，很多次動作沒準備好就出手，卻順利命中，相當驚訝。」

翁意婷坦言，對自己很沒信心，朋友形容她是「機器人」，常需要別人鼓勵才有動力向前。翁意婷說：「我對未來沒有預設目標，只想盡力爭取最好成績。」

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