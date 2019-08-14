辛辛那提網賽》穆雷復出賽失利 莎娃苦戰止連敗

莎拉波娃昨逆轉勝，擊退芮絲克，終止近期3連敗。（法新社）

美網男單 穆雷決定不打

穆雷傷後復出，在辛辛那提網賽首輪遭淘汰，隨即宣布不參加美網男單賽事。（法新社）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕美網大滿貫暖身的辛辛那提網賽，「英國希望」穆雷傷後復出男單苦吞敗仗，已不考慮美網男單賽程；倒是俄國人氣美女莎拉波娃苦戰開胡，揮別3連敗陰霾，女單次輪強碰澳洲頭號種子芭提。

32歲穆雷是前世界球王，今年初澳網賽前透露，飽受運動傷害困擾，可能溫網結束退休，所幸金屬髖關節手術復健順利，夏天他重返球場不但參與男雙，溫網還與美國天后小威廉絲攜手混雙，如今「英國希望」更在相隔7個月後，首度嘗試難度更高的男單賽事。只不過，世界男單排名跌至324的穆雷，初登場就陷入苦戰，兩個4：6不敵法國賈斯奎特，一戰出局也令「英國希望」大滿貫重出江湖得拖到明年。

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「老實說，我不知道要期待什麼。」曾兩度辛辛那提稱王的穆雷，本屆靠外卡參賽自認還得調整，尤其腳步在賽事尾段有些沉重，值得慶幸的是，歷經1小時36分鐘激戰，身體並沒感到不適，「我得面對現實，持續提升場上狀態，尤其擊球手感需時間適應。」

女單次輪 莎娃將對芭提

至於2011年封后的莎拉波娃，時隔5年重返辛辛那提，克服次盤0：3落後，歷經搶7後來居上，終以6：3、7：6（7：4）力克美國地主芮絲克，32強遭遇首輪免戰的芭提，年初澳網莎娃16強不敵老冤家，如今有機會甜蜜復仇。

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