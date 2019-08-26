U18世界盃》國手遭火球爆頭 現場沒醫護！

何恆佑露出痛苦表情。（記者羅志朋攝）

〔記者羅志朋／台中報導〕千金難買早知道！U18世界盃棒球賽台美熱身賽，昨第2戰台灣打者何恆佑遭美國投手赫南德茲150公里速球砸中頭盔，當場倒地不起且右耳血流不止，現場竟然沒有醫療人員，也沒有擔架，救護車在事發後十幾分鐘趕到台體大棒球場將何恆佑緊急送醫，所幸無大礙。

現場一度竟搬出運貨用的小台車，準備充當擔架，結果遭制止。（記者羅志朋攝）

何恆佑右耳撕裂傷倒地

U18台灣隊國手何恆佑（左2）昨在台美熱身賽中，遭美國投手砸中頭盔，當場倒地不起且右耳血流不止，在隊友攙扶下退場。（記者羅志朋攝）

場邊有球迷大罵，「國家隊比賽耶，竟然沒有擔架和救護車待命，是在辦什麼比賽啊！」

主辦單位棒協秘書長林宗成表示，過去友誼賽有防護員在場，為了提供最佳醫療服務，今、明2場台美熱身賽「升級」成國際賽規格，不但有擔架，醫療團隊也會進駐台體大球場，完全比照國際賽，希望憾事不要再發生。

U18世界盃本週五將在南韓釜山開戰，尋求衛冕的美國隊特地先飛抵台灣以賽養戰，台美進行4場對抗賽後將飛釜山備戰，雙方也會在分組預賽交手。

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熱身賽傳意外 竟無擔架可用

昨役6局上赫南德茲飆150公里火球砸中何恆佑頭盔，何當場倒地不起，且右耳撕裂傷不斷流血，頭盔也有裂痕，防護員緊急戴上醫療用手套為他止血，赫南德茲被眼前這一幕給嚇壞了，無奈地蹲在投手丘，表情顯得相當自責。

遺憾的是，比賽現場並沒有醫療人員，連該基本配置的擔架也遍尋不著，原本球僮搬出運貨用的小台車準備充當擔架，立即遭防護員制止，何恆佑母親在場邊急得直掉淚，不捨兒子艱難處境，所幸送醫初步診斷並無大礙。

棒協事後升級防護規格

何恆佑現就讀穀保家商，暑假升高三，青少棒時期鎮守游擊大關，到穀保移防二壘，因傳球不穩定改守一壘，U18台灣教頭周宗志十分肯定何恆佑的打擊能力，安排打第1棒，甚至表示有扛第4棒的能耐。

何恆佑頭部挨球吻，最後2場台美熱身賽應不會再上場，周宗志說，一壘和指定打擊要再作安排，傾向讓林吳晉瑋暫替何恆佑守一壘。

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