SBL選秀3人史上最低 張家禾狀元、劉人豪圓夢

SBL30日進行各球團選秀會，選秀狀元由張家禾（中）獲得，左為劉人豪，右為陳懷安。（記者方賓照攝）

台大醫科劉人豪暫棄白袍

194公分的劉人豪被台銀相中，獲2年、月薪5萬台幣保障合約。（記者方賓照攝）

〔記者林岳甫／台北報導〕「現在不做，我未來一定後悔！」24歲、194公分的台大醫學系高材生劉人豪原本計畫是成為骨科、復健科醫師，為了一圓籃球夢，決定暫時放棄白袍，昨他在第17季SBL選秀第2輪第1順位被台銀相中，獲2年、月薪5萬元保障合約。

陳懷安效力九太

本屆選秀會共21人參加，僅3人獲青睞，創史上最低錄取人數。手握隊史第9支狀元籤的台銀選擇台藝大張家禾，九太在首輪第2順位挑選另位台藝大好手陳懷安，但裕隆、璞園、台啤首輪全棄權，而台銀選完劉人豪，金酒次輪及台銀第3輪都不指名，選秀會不到15分鐘就落幕。

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劉人豪離開家鄉屏東至高雄中學就讀，開始參與校內籃球隊，高三考學測以75級分，錄取人人稱羨的台大醫學系。

進入第一學府後，劉人豪籃球魂持續壯大，也成為台大征戰UBA公開二級的主力，並善用每分每秒，證明讀書、打球能並行。

劉人豪今年年初至日本當交換學生，發覺難以抹滅強大的籃球魂，決定改以進入SBL為人生首選，並在6月至台銀訓練。他笑說：「家人都很支持我，不過我報名並沒有告訴他們，都是看新聞才知道的。」

昨主持人宣告選秀正式開始，劉人豪感受到前所未有的壓力，比考學測、及醫師國考還要緊張。他說：「以前從沒想過能進入SBL，很開心獲台銀青睞，我這2年所有精神都會放在籃球上。」

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