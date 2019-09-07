字母哥領軍希臘 美國隊嚴峻挑戰

今天美國將面對希臘，如何守住上季NBA年度MVP亞德托昆波將是最大課題。（歐新社資料照）

〔記者吳孟儒／綜合報導〕美國男籃有驚無險保住全勝晉級16強，世界盃第2階段小組賽面臨更高強度的考驗，今天將對上「字母哥」亞德托昆波領軍的希臘隊，美國隊領袖沃克直言，這將是相當嚴峻的挑戰。

美國傷兵困擾

突圍仍有變數

美國本屆組軍面臨大咖退賽潮，陣容不再「夢幻」，多少反映在場上表現，小組賽打得跌跌撞撞，對上土耳其甚至差點翻船，如今晉級16強，塔圖姆因左腳踝扭傷續缺陣，防守悍將史馬特左大腿拉傷出賽存疑，美國想成功突圍存在不少變數。

今天美國大軍面對希臘，如何守住上季NBA年度MVP亞德托昆波將是最大課題，畢竟巴西在小組賽已做了最佳範例，將字母哥得分壓在13分，最終爆冷以1分之差勝出。美國球員早在NBA賽場領教過亞德托昆波的威力，沃克表示，他們都很清楚希臘有一位MVP，要贏相當不易，B.羅培茲甚至用「美國隊準備被打爆」形容公鹿隊友字母哥的可怕能力。

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但總教練帕波維奇透露，已針對希臘的「超級英雄」擬定策略，是否奏效令人拭目以待，「對上每支球隊都是不同挑戰，我們教練團已做好球探報告，在打NBA也早有觀察他的優缺點。」

世界盃晉級第2輪的16支球隊分成I、J、K、L共4組，奪冠熱門塞爾維亞昨以90：47大勝波多黎各，同為J組的西班牙以67：60擊退義大利；I組的波蘭以79：74力退俄羅斯，阿根廷87：67大勝委內瑞拉。

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