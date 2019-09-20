樂天新同學財力厚 經營中職仍有挑戰

Lamigo桃猿隊舉行轉賣說明記者會中談到領隊去留問題，樂天亞洲總部營運長渡崇（左起）、中職聯盟會長吳志揚與Lamigo桃猿領隊劉玠廷都笑了。（記者陳志曲攝）

7月啟動轉賣記者會、昨正式易主記者會，桃猿隊領隊劉玠廷都說出一句值得深思的話：「中小企業經營中職的時代已經過去。」如今，中職5隊中不僅有2大金控業、食品龍頭雙強，還出現史上首支日商集團，對未來中職發展有何影響，值得觀察。

中職球員薪資、新秀簽約金一年比一年高，Lamigo雖是中職近幾年超人氣球團，卻也敵不過景氣，母企業持續苦撐，今年找到日商樂天集團當買家，且將100%股權全數賣出，等同給了樂天百分百的操盤權。

樂天旗下擁有日職樂天金鷲、J聯盟神戶勝利船，都屬聯盟新銳球隊，挖角球星常有驚人之舉，神戶勝利船近幾年接連重金延攬歐洲名將，陣中西班牙籍明星中場伊涅斯塔1人年薪32億日圓（約9.16億台幣）就堪比金鷲全隊，金鷲今年簽下的強打淺村榮斗，年薪5億日圓（約1.43億台幣），則讓中職各隊主力都望塵莫及。

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國情、聯盟經營方式都不同

樂天首度進軍中職，資金絕對不成問題，但2國聯盟強度、經營方式、甚至國情都不同，中職隊伍數少，特有的「不定期存續合約」、2013年後就再也沒發生過的球員交易，和日職相比狀況都迥異，Lamigo合作已久的多家贊助商，有無機會繼續合作？

對中職其他球隊與整個聯盟而言，有位日本來的「新同學」，多年風平浪靜的海面，將激起小漣漪或大海浪，也值得觀察。猿隊是人氣、實力兼具的中職指標球隊，在地經營著墨深，如今換了日本富老闆，將如虎添翼？抑或水土不服？將影響未來幾年的中職生態。

（記者林宥辰）

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